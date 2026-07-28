سردار میراحمدی: انتقام خون مطهر رهبر شهید دفاع از امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمجید میراحمدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگویی، پیرامون انتقام خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تحلیل ابعاد گوناگون این موضوع پرداخت و آن را فراتر از یک مسئله شخصی توصیف کرد و با اشاره به ابعاد احساسی این جنایت بزرگ، اظهار داشت: احساسات عمومی مردم ایران، جهان اسلام به‌ویژه شیعیان و تمامی آزادی‌خواهان دنیا بر این امر استوار است که در مقابل چنین جنایت عظیمی، بایستی انتقام انجام شود و جنایتکاران مجازات شوند.

سردار میراحمدی در تشریح جنبه قرآنی خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: خداوند متعال امر می‌فرماید که اگر کسی مرتکب ظلم، جنایت و قتل شد، باید منطبق با جنایتی که مرتکب شده، مجازات شود؛ بنابراین عاملان و آمران این جنایت بزرگ، بنا به دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کرده‌اند، مجازات شوند. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) نیز تصریح شد که آزادگان دنیا خواب راحت را از آنان خواهند گرفت و نخواهند گذاشت این جنایتکاران به مرگی راحت و در بستر جان دهند. این وعده الهی است و قطعاً محقق خواهد شد.

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به آثار سوء اینگونه جنایات، افزود: اگر در مقابل این اقدامات جنایت‌آمیز عکس‌العمل مناسب نشان ندهیم، همواره سایه ترور و تهدید بر سر کشور ما باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه دشمنان بفهمند عمل متقابل و مقابله به مثل صورت می‌گیرد؛ لذا تنها زمانی تهدید از کشور دور می‌شود که آن‌ها به معنای واقعی و حقیقی و نه شعاری، احساس خطر جدی کرده و این اراده را در عمل ببینند.

وی با تأکید بر اینکه مسئله انتقام، دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است، عنوان کرد: متأسفانه برخی که دانسته یا ندانسته حرف‌های دشمنان را تکرار می‌کنند، سعی دارند به این موضوع جنبه شخصی بدهند، درحالی‌که رهبر شهید انقلاب در جایگاه خود از عزیزترین، پاک‌ترین و صالح‌ترین بندگان خدا روی زمین بود، اما مسئله انتقام و خونخواهی صرفاً یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است.

سردار میراحمدی با اشاره به فرمایشات اخیر آیت‌الله «سیدمصطفی خامنه‌ای» فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: ایشان بر ضرورت صبر در این زمینه تأکید کردند. صبر به معنای ایستادگی و پافشاری بر این حق است؛ اما به هر جهت این موضوع در زمان خودش ان‌شاءالله محقق خواهد شد و این وعده الهی، قطعی است.