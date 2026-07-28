به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با شبکه خبر با اشاره به خسارتهای زیستمحیطی ناشی از جنگهای اخیر علیه ایران، اعلام کرد که آثار این حملات در مناطق تحت مدیریت سازمان، زیستبومهای ساحلی، تالابها و مناطق حفاظتشده در حال مستندسازی است و پرونده آن برای پیگیری در مجامع بینالمللی در دست تهیه قرار دارد.
وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه حدود ۱۳ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست دچار آسیب شدند، افزود: در حملات اخیر نیز علاوه بر مناطق حفاظتشده، سواحل جنوبی کشور، اکوسیستمهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان و برخی مناطق ساحلی با آلودگیهای نفتی و خسارتهای محیطزیستی مواجه شدند.
انصاری با اشاره به هشدارهای سازمان حفاظت محیط زیست پیش از آغاز درگیریها گفت: پیش از وقوع جنگ، مکاتباتی با وزرای محیط زیست کشورهای حوزه خلیج فارس، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و دبیرکل سازمان ملل انجام شد و نسبت به پیامدهای زیستمحیطی هرگونه درگیری در منطقه هشدار داده شد، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پس از حمله به مخازن سوخت و تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران نیز بار دیگر موضوع از طریق نهادهای بینالمللی پیگیری شد و خواستار ورود جدی برنامه محیط زیست سازمان ملل برای بررسی آثار این حملات شدیم.
وی با انتقاد از مواضع نهادهای بینالمللی اظهار کرد: بیانیه صادر شده از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل صرفاً کشورهای منطقه را به صلح دعوت کرد و بدون اشاره به کشورهای متجاوز یا محکوم کردن اقدامات آنان، موضعی خنثی اتخاذ کرد.
انصاری با تأکید بر اینکه آثار جنگ تنها محدود به خسارتهای کوتاهمدت نیست، تصریح کرد: آلودگیهای نفتی، تخریب آبسنگهای مرجانی، نابودی زیستگاهها، از بین رفتن گونههای گیاهی و جانوری و آتشسوزی جنگلها از جمله پیامدهایی است که آثار آن ممکن است دههها بر محیط زیست باقی بماند.
وی همچنین از همکاری با کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان (راپمی) برای ارزیابی خسارتهای وارده به اکوسیستمهای دریایی خبر داد و گفت: برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز پذیرفته است تیمی فنی برای پایش میدانی و بررسی خسارتها به ایران اعزام کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ سند ملی توسعه مشارکت تشکلهای مردمنهاد محیط زیست خبر داد و گفت: این سند با مشارکت فعالان محیط زیست تدوین شده و هدف آن افزایش نقش تشکلهای مردمی در فرآیندهای تصمیمسازی، آموزشهای زیستمحیطی و حل چالشهایی مانند مدیریت آب، تالابها، پسماند و آلودگی هوا است.
انصاری با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کشور اظهار کرد: در فصل گرم سال بخش عمده آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار و خشک شدن تالابهاست و در فصل سرد نیز منابع متحرک، ذرات معلق و پدیده وارونگی دما عامل اصلی آلودگی کلانشهرها به شمار میروند.
وی همچنین از شهادت سه عضو خانواده یکی از محیطبانان منطقه حفاظتشده طارم هرمزگان در پی حمله به پاسگاه محیطبانی خبر داد و این اقدام را از مصادیق جنایت علیه محیط زیست دانست.
معاون رئیسجمهور در پایان ضمن قدردانی از محیطبانان و فعالان محیط زیست تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است و سازمان حفاظت محیط زیست تلاش میکند با رفع موانع فعالیت تشکلهای مردمی، از ظرفیت این مجموعهها برای حفاظت از تنوع زیستی، منابع آب، تالابها و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی بهرهگیری کند.
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