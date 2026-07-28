به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر در حاشیه بازدید از پلیس مهاجرت و گذرنامه انتظامی لرستان و نحوه ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: کارکنان پرتلاش پلیس مهاجرت و گذرنامه استان با تمام توان و بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات مضاعف به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند تا هم استانیهای عزیز بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن گذرنامه خود را دریافت کنند.
وی افزود: بهمنظور تسهیل در فرایند صدور گذرنامه و رفاه حال شهروندان، با هماهنگیها و پیگیریهای صورتگرفته و اختصاص تجهیزات لازم از سوی مرکز، ازاینپس تمامی امور مربوط به صدور گذرنامه هم استانیهای ارجمند در مرکز استان انجام میشود که این موضوع موجب تسریع در ارائه خدمات، کاهش زمان انتظار و دسترسی آسانتر متقاضیان به گذرنامه خواهد شد.
فرمانده انتظامی لرستان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان پلیس مهاجرت و گذرنامه، از شهروندان درخواست کرد: هم استانیهای عزیز در صورت نیاز به صدور یا تمدید گذرنامه، از طریق اپلیکیشن «پلیس من» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند تا همکاران سختکوش پلیس مهاجرت و گذرنامه استان در سریعترین زمان ممکن نسبت به بررسی و انجام مراحل قانونی اقدام کنند.
سردار هاشمیفر با تأکید بر آمادگی کامل پلیس برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، تصریح کرد: پلیس استان با بسیج تمامی ظرفیتها و امکانات، تلاش خواهد کرد خدماتی شایسته، سریع و مطلوب را به شهروندان و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه کند.
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