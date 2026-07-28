مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب در استان زنجان، گفت: اگر بخواهم همه مسائل و مشکلات استان را از نظر اهمیت دستهبندی کنم، بدون تردید موضوع آب سنگینترین و مهمترین دغدغه استان است؛ چرا که این مسئله هم حوزه آب شرب و هم بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آب شرب استان از چاههایی تأمین میشود که در دشتهای ممنوعه قرار دارند و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وابستگی بخش صنعت استان به منابع آب زیرزمینی نیز بسیار بالاست، تصریح کرد: حدود ۹۵ درصد آب مورد نیاز صنایع استان از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود که این میزان فاصله بسیار زیادی با میانگین کشوری دارد و نشاندهنده شرایط نگرانکننده استان در حوزه منابع آبی است.
طاهری ادامه داد: اگر بتوانیم بخشی از نیاز آب شرب و صنعت را از طریق آبهای سطحی و جاری تأمین کنیم و سهم برداشت از منابع زیرزمینی را به میانگین کشور نزدیک کنیم، دستاورد بسیار بزرگی برای استان خواهد بود.
وی سد مشمپا را مهمترین پروژه آبی استان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بزرگترین اقدام انجامشده در این زمینه، اجرای پروژه سد مشمپا است. این پروژه حدود چهار تا پنج سال متوقف شده بود اما با پیگیریهای مستمر، تمامی موانع و مجوزهایی که به دلایل مختلف ایجاد شده بود، در دولت شهید آیتالله رئیسی برطرف شد و اکنون این پروژه در آستانه ازسرگیری عملیات اجرایی قرار دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمانبر بودن اجرای این طرح افزود: اگر این پروژه صرفاً با شیوههای معمول تأمین مالی دولت پیش برود، بهرهبرداری از آن بین ۱۰ تا ۱۵ سال زمان خواهد برد؛ در حالی که استان برای رفع مشکل آب، امروز و سالهای آینده به این پروژه نیاز دارد و امکان چنین انتظاری وجود ندارد.
طاهری از ارائه راهکاری جدید برای تأمین مالی پروژههای آبی خبر داد و گفت: پیشنهادی را در قالب قانون تأمین مالی ارائه کردم که در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و برای نخستین بار قرار است در پروژه سد مشمپا اجرایی شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این مدل، بدون آنکه حتی یک ریال از منابع مالی دولت برای ساخت سد هزینه شود، از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی و منافع حاصل از بهرهبرداری آینده پروژه برای تأمین منابع مالی استفاده خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اجرای این روش، امکان تکمیل سد مشمپا در مدت حدود یک سال فراهم میشود؛ موضوعی که میتواند بخش عمده مشکل آب شرب استان را برطرف کند.
طاهری تأکید کرد: علاوه بر تأمین پایدار آب شرب، تکمیل سد مشمپا زمینه اجرای یک پروژه بزرگ سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در حوزه کشاورزی را نیز فراهم خواهد کرد که نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش بهرهوری منابع آب و رونق بخش کشاورزی استان خواهد داشت.
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