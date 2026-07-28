به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی صبح سهشنبه در آیین تجلیل از اعضای ستاد نمازجمعه بندر دیّر، با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نمازجمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: نمازجمعه یکی از بزرگترین برکات انقلاب و سنگری اثرگذار برای بصیرتافزایی، هدایت اجتماعی و تقویت پیوند مردم با نظام اسلامی است.
امام جمعه دیّر با اشاره به سالروز شکست سنگین منافقین در عملیات مرصاد بیان کرد: رزمندگان اسلام، ارتش، سپاه، بسیج، هوانیروز و نیروهای مردمی در برابر هجوم وابستگان بیگانه ایستادند و ضربهای سخت و فراموشنشدنی بر پیکره نفاق وارد کردند.
وی با بیان اهمیت پنجم مرداد به عنوان سالروز اقامه نخستین نمازجمعه کشور به فرمان امام خمینی(ره)، گفت: نمازجمعه از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی است و اگر از برکات انقلاب تنها همین فریضه عبادی ـ سیاسی باقی مانده بود، برای اثبات عظمت این نهضت کافی بود.
حسینی افزود: این فریضه، تریبونی زنده، مردمی و بیبدیل برای ارتباط مستقیم با جامعه است؛ ظرفیتی که باید با محتوای دقیق، روزآمد و مسئلهمحور تقویت شود.
وی با تأکید بر اینکه خطبههای نمازجمعه باید ناظر به مسائل واقعی جامعه باشد، تصریح کرد: ستاد نمازجمعه باید مطالبات مردم، دغدغههای جوانان، آسیبهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی شهر را رصد و دستهبندی کرده و در اختیار امام جمعه قرار دهد تا تریبون نمازجمعه پاسخگوی ذهن و نیاز مخاطب امروز باشد.
امام جمعه دیّر ادامه داد: اگر جوان احساس کند پرسشها و دغدغههایش در نمازجمعه دیده و پاسخ داده میشود، به این سنگر نزدیکتر خواهد شد؛ اما اگر میان خطبهها و مسائل روز جامعه فاصله بیفتد، کارکرد اثرگذار این فریضه تضعیف میشود.
دعوت چهرهبهچهره از مهمترین راههای تقویت حضور مردم در نمازجمعه
حسینی، دعوت چهرهبهچهره را از مهمترین راههای تقویت حضور مردم در نمازجمعه دانست و گفت: ستاد نمازجمعه تنها مسئول اجرای برنامه روز جمعه نیست، بلکه باید در طول هفته با تماس، دعوت مستقیم، ارتباطگیری با خانوادهها، افراد اثرگذار و اقشار مختلف، زمینه حضور گستردهتر مردم را فراهم کند.
وی افزود: شناسایی نخبگان، جوانان، دانشآموزان و فعالان اجتماعی و دعوت هدفمند از آنان برای حضور در نمازجمعه، اقدامی ضروری است و این حرکت باید با برنامه، استمرار و ارزیابی هفتگی همراه باشد.
امام جمعه دیّر با اشاره به ظرفیت تشکلهای دانشآموزی، انجمنهای اسلامی، بسیج دانشآموزی و شوراهای مدارس، خاطرنشان کرد: برای پیوند نسل نو با نمازجمعه باید از زبان و واسطههای نزدیک به نوجوانان استفاده کرد؛ چرا که این قشر را باید از مسیر ارتباط میدانی، صمیمی و فهم متقابل جذب کرد.
وی همچنین بر ضرورت آسیبشناسی هفتگی برنامهها تأکید کرد و گفت: ستاد نمازجمعه باید پس از هر نمازجمعه، میزان استقبال، نقاط قوت، ضعفها، بازخورد خطبهها و کیفیت برنامهها را بررسی کند تا بستر برگزاری هرچه باشکوهتر نمازجمعههای آینده فراهم شود.
حسینی از اعضای ستاد نمازجمعه، همکاران دفتر، عوامل اجرایی، رانندگان، پیشکسوتان و بهویژه واحد خواهران ستاد قدردانی کرد و گفت: هر اثر و برکتی که از خطبهها و اقامه نمازجمعه در جامعه پدید میآید، خادمان این عرصه نیز در ثواب آن شریکاند؛ چرا که خدمت به نمازجمعه، خدمت به تقوا، آگاهی و هدایت عمومی جامعه است.
وی با گرامیداشت یاد ائمه جمعه فقید، شهدای محراب و اعضای متوفی ستاد نمازجمعه بویژه زنده یاد حاج عباس رسولی خادم بیش از سه دهه نمازجمعه شهرستان دیّر، برای همه خادمان این سنگر عبادی ـ سیاسی توفیق، عزت و بهرهمندی از عنایات حضرت ولیعصر(عج) را آرزو کرد.
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