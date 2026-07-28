آغاز اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در بویراحمد از اول شهریور

سید محسن اسدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در قالب برنامه پزشک خانواده، هر فرد در یک مسیر مشخص برای دریافت خدمات سلامت قرار می‌گیرد، افزود: پزشک خانواده به عنوان نخستین سطح ارتباط مردم با نظام سلامت، مسئولیت مراقبت، پیگیری وضعیت سلامت افراد، انجام خدمات پیشگیرانه و ارجاع بیماران به سطوح تخصصی در صورت نیاز را بر عهده دارد.

وی هدف از اجرای این برنامه را کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از سردرگمی بیماران و افزایش کیفیت خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: با استقرار نظام ارجاع، بیماران در زمان مناسب و از مسیر صحیح به خدمات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، به کاهش هزینه‌های درمان نیز کمک می‌کند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد با اشاره به آمادگی این شهرستان برای اجرای طرح، تصریح کرد: طی ماه‌های گذشته نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار شده، نیروهای اجرایی آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای موفق برنامه در حال تکمیل است.

اسدی اجرای موفق پزشک خانواده و نظام ارجاع را مستلزم همکاری کارکنان نظام سلامت، دستگاه‌های مرتبط و همراهی مردم دانست و افزود: هدف این طرح محدود کردن خدمات درمانی نیست، بلکه ایجاد نظم در ارائه خدمات، تحقق عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پایلوت و مشارکت مردم، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه ارتقای شاخص‌های سلامت محقق شود و شهرستان بویراحمد بتواند الگوی موفقی برای اجرای این برنامه در سطح کشور باشد.