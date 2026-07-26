ثناءالله رئیسیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان چابهار از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای عدالت در سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینههای درمان اجرا میشود.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار اظهار کرد: با اجرای این برنامه، هر خانواده تحت پوشش یک پزشک خانواده قرار میگیرد و خدمات اولیه سلامت را در نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود دریافت میکند. این اقدام ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی را نیز ارتقا میدهد.
وی یکی از مهمترین مزایای این طرح را ارائه چهار نوبت ویزیت رایگان سالانه در سطح یک خدمات سلامت برای افراد تحت پوشش عنوان کرد و افزود: این خدمات بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم را بدون مراجعه مستقیم به پزشکان متخصص برطرف کرده و از مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی میکاهد.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار ادامه داد: مراقبتهای مستمر و رایگان برای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، مادران باردار و کودکان زیر هفت سال نیز در قالب این برنامه ارائه میشود تا این گروهها بتوانند بدون دغدغه مالی از خدمات مورد نیاز خود بهرهمند شوند.
رئیسیزاده با تأکید بر نقش نظام ارجاع در کاهش هزینههای درمان تصریح کرد: در صورتی که بیمار با تشخیص پزشک خانواده به پزشک متخصص ارجاع شود، تنها ۱۵ درصد هزینه ویزیت پزشک متخصص و ۱۵ درصد هزینه دارو را پرداخت خواهد کرد و بخش عمده هزینهها توسط بیمه پوشش داده میشود.
وی بستری رایگان بیماران در بیمارستانهای دولتی از طریق نظام ارجاع را از دیگر مزایای این برنامه برشمرد و گفت: در صورت طی شدن فرآیند ارجاع، بیمار برای بستری در بیمارستانهای دولتی هزینهای پرداخت نخواهد کرد.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار با اشاره به حمایت از اقشار کمبرخوردار اظهار داشت: دهکهای اول تا پنجم درآمدی نیز بدون پرداخت هزینه تحت پوشش بیمه پایه قرار میگیرند تا هیچ فردی به دلیل مشکلات اقتصادی از دریافت خدمات ضروری سلامت محروم نماند.
وی استقرار پزشک خانواده در محدوده جغرافیایی محل سکونت شهروندان را از دیگر ویژگیهای مهم این برنامه دانست و افزود: این اقدام موجب میشود مردم بدون نیاز به طی مسافتهای طولانی، با سهولت بیشتری به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند.
رئیسیزاده با بیان اینکه پزشک خانواده تنها نقش درمانگر ندارد، خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، پیگیری مستمر وضعیت بیماران، انجام معاینات دورهای، آموزشهای بهداشتی، غربالگری بیماریها و ارائه خدمات پیشگیرانه، از مهمترین وظایف پزشک خانواده است و نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا میکند.
وی در پایان از شهروندان شهرستان چابهار خواست با ثبتنام در برنامه پزشک خانواده و مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت، از مزایای این طرح بهرهمند شوند و تأکید کرد: اجرای کامل این برنامه، ضمن کاهش هزینههای درمان، به مدیریت بهتر بیماریها، افزایش رضایتمندی مردم، کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت کمک خواهد کرد.
نظر شما