بویراحمد پایلوت پزشک خانواده شد؛ تغییر مسیر سلامت از درمان به پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: شهرستان بویراحمد آمادگی کامل دارد تا با استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی، به‌عنوان پایلوت این طرح ملی، اهداف برنامه را محقق کند.

وی با بیان اینکه نظام‌های موفق سلامت در جهان بر پایه پیشگیری، مراقبت‌های اولیه و تشخیص به‌موقع استوار هستند، افزود: اجرای موفق این برنامه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های بیمه‌گر، بخش خصوصی، نظام آموزشی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد توسعه شبکه‌های ارتباطی به‌ویژه فیبر نوری در مناطق روستایی را از الزامات اجرای موفق طرح دانست و گفت: تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، دسترسی پایدار مردم به خدمات سلامت و استمرار ارائه خدمات پزشکی در مناطق کم‌برخوردار را امکان‌پذیر می‌کند.

وی نقش بیمه‌ها را در موفقیت برنامه تعیین‌کننده عنوان کرد و ادامه داد: همراهی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای نظام ارجاع و حمایت از خدمات پزشک خانواده، یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف این برنامه است.

رحمانی کمبود اعتبارات، ناپایداری برخی زیرساخت‌ها، نیاز به آموزش مجریان، فرهنگ‌سازی عمومی و تأمین نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین چالش‌های اجرای برنامه برشمرد و تصریح کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و حمایت دولت، این موانع قابل رفع خواهد بود.

وی همچنین بر جلب مشارکت نظام پزشکی و بخش خصوصی، استفاده از تجربیات گذشته، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تشکیل سریع کارگروه‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی این برنامه، افزایش کیفیت خدمات سلامت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی و تحقق عدالت در نظام سلامت است.