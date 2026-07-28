به گزارش خبرنگار مهر، یاسر قندهاری ظهر سه‌شنبه در نخستین جلسه کمیسیون گردشگری، با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم استان در حوزه رویدادمحوری، خواستار مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی شد و اظهار کرد: رویداد محوری نقش مهمی در توسعه اقتصاد و گردشگری استان دارد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان گلستان در تقویم گردشگری کشور،افزود: تاکنون ۲۶ رویداد گردشگری در این استان به ثبت رسیده است با وجود چالش‌های موجود، تاکنون ۲۰ رویداد موفق در سطح استان برگزار شده است در واقع ما با بهره‌گیری از تنوع اقلیمی و غنای فرهنگی اقوام مختلف استان، گلستان را به سرزمین رویداد تبدیل کرده‌ایم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گلستان از «جشنواره اقوام» به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی تاریخی کشور، نام برد و افزود: این جشنواره با ۱۷ سال تجربه، جایگاهی بی‌نظیر دارد بنابراین لازم است بخش خصوصی حضور پررنگ تری در این رویداد داشته باشد.

قندهاری اظهار کرد: نمایشگاه گردشگری تهران ۲۰ سال است که برگزار می‌شود و جشنواره اقوام نیز سابقه ۱۷ ساله دارد، اما واقعیت این است که بخش خصوصی ما کمتر از حد انتظار در این عرصه‌ها حضور فعال داشته است.

وی ادامه داد: ما نباید صرفاً حضور فیزیکی در این رویدادها داشته باشیم، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک، از فرصت‌های بازاریابی در سطح ملی و بین‌المللی استفاده کنیم،لازم است فعالان اقتصادی از همین امروز برای حضور هدفمند در نمایشگاه بهمن ماه برنامه‌ریزی کنند.

قندهاری بر ضرورت طراحی سامانه هوشمند آمار گردشگری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تصمیم‌گیری و لزوم تدوین سند بحران و تاب‌آوری گردشگری استان تأکید کرد و خواستار شکل‌گیری سریع کارگروه دائمی گردشگری و حمل‌ونقل شد تا از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت صنعت گردشگری استان به بهترین نحو استفاده شود.