محمدحسین لبافقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، مهمترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی و پشتوانه اصلی موفقیت کشور در میدانهای مختلف است و همانگونه که در دوران دفاع مقدس حضور مردم رمز پیروزی بود، امروز نیز این حضور بزرگترین سرمایه نظام محسوب میشود
وی افزود: حضور مردم در عرصههای مختلف اگر از حضور در خطوط مقدم نبرد ارزشمندتر نباشد، کمتر از آن نیست، چرا که همین همراهی و حمایت مردمی موجب ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان شده است
استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران با وجود حمایت همهجانبه قدرتهای بزرگ از رژیم بعث عراق، با اتکا به ایمان، وحدت و حضور مردم به پیروزی رسید و امروز نیز تا زمانی که مردم در صحنه باشند، هیچ قدرتی توان شکست ملت ایران را نخواهد داشت
لبافقاسمی تصریح کرد: دشمن علاوه بر میدان نظامی، جنگ شناختی و روانی گستردهای را علیه ملت ایران آغاز کرده و تلاش میکند با انتشار اخبار نادرست، شایعات و ایجاد فضای ناامیدی، وحدت و انسجام ملی را هدف قرار دهد.
وی بیان کرد: مهمترین راه مقابله با این جنگ، صبر، هوشیاری، اعتماد به منابع رسمی و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده است، زیرا دشمن برای ایجاد التهاب اجتماعی و اختلاف میان مردم سرمایهگذاری گستردهای انجام داده است.
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: بسیاری از اطلاعات و اقدامات نیروهای مسلح به دلیل ملاحظات امنیتی قابل انتشار نیست، اما آنچه امروز در میدان اتفاق میافتد بر پایه برنامهریزی، راهبرد مشخص و مدیریت دقیق انجام میشود و بخش زیادی از واقعیتها در آینده برای افکار عمومی روشن خواهد شد.
لبافقاسمی تصریح کرد: عملیاتهای نیروهای مقاومت و جمهوری اسلامی با محاسبات دقیق انجام میشود و برخلاف اقدامات هیجانی دشمن، بر اساس راهبردهای مشخص نظامی طراحی شده است که همین موضوع موجب نگرانی طرف مقابل شده است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد آشوب و دوگانگی در داخل کشور است و ممکن است از هر موضوعی برای تحریک افکار عمومی استفاده کند، از اینرو مردم باید با حفظ وحدت و همدلی، اجازه سوءاستفاده به دشمن ندهند.
استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان خاطرنشان کرد: مذاکره بهتنهایی راهحل مشکلات نیست و تنها زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که پشتوانه قدرت ملی و اقتدار میدانی وجود داشته باشد؛ بنابراین نباید همه ظرفیت کشور به مذاکرات محدود شود.
لبافقاسمی تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اجرای راهبردهای مختلف در حوزه انرژی، لجستیک و ایجاد فشار بر دشمن، توانستهاند ضربات قابل توجهی وارد کنند و این موفقیتها حاصل برنامهریزی دقیق و توانمندی داخلی است.
وی بیان کرد: مردم با حفظ آرامش، بصیرت و حضور در صحنه، نقش تعیینکنندهای در شکست توطئههای دشمن دارند و همانگونه که تاکنون در کنار نظام ایستادهاند، در ادامه مسیر نیز مهمترین عامل پیروزی خواهند بود.
کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: بر اساس وعدههای الهی و با تکیه بر وحدت ملی، ملت ایران از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهد کرد و دشمنان همانند گذشته به اهداف خود دست نخواهند یافت.
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