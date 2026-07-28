به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ایام حزنانگیز ماه صفر و در آستانه اربعین حسینی اظهار کرد: پنجم مرداد یادآور اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیتالله طالقانی است و تنها چند هفته پس از آن نیز نماز جمعه در اردستان به امامت مرحوم آیتالله شریعتی اقامه شد که یاد و خاطره ایشان و همه ائمه جمعه شهید و مرحوم را گرامی میداریم.
وی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی، سه پایگاه نماز جمعه در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد فعال است و این ظرفیت در مقایسه با بسیاری از شهرستانها، نعمتی ارزشمند برای منطقه محسوب میشود.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: میان ائمه جمعه شهرستان ارتباطی صمیمانه، برادرانه و همراه با هماهنگی وجود دارد و علاوه بر نشستهای شهرستانی، در جلسات منطقه شرق استان نیز برای همافزایی، تبادل تجربه و هماهنگی برنامهها حضور مستمر داریم.
دهشیری تصریح کرد: بخشی از فعالیت ائمه جمعه به رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مردم، ارائه مشاوره، ایجاد صلح و سازش و پیگیری مطالبات مراجعان اختصاص دارد و هرچند امام جمعه مسئولیت اجرایی یا قضائی ندارد، اما تلاش میکند در چارچوب وظایف خود زمینه رفع مشکلات مردم را فراهم کند.
وی بیان کرد: مهمترین مسئولیت امام جمعه، اقامه نماز جمعه و ایراد خطبهها است؛ مسئولیتی که نیازمند مطالعه مستمر، رصد مسائل روز و آمادگی علمی و محتوایی در حوزههای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: خطیب نماز جمعه باید با دقت و مسئولیتپذیری سخن بگوید و از بیان مطالب غیرمستند و غیرواقع پرهیز کند، چرا که هر سخنی در این جایگاه مسئولیتآور است.
دهشیری تصریح کرد: حضور در شورای فرهنگ عمومی، شورای زکات، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای اقامه نماز و دیگر شوراها و جلسات شهرستان، بخش دیگری از مسئولیتهای ائمه جمعه است و این فعالیتها محدود به روز جمعه نمیشود.
وی بیان کرد: برخی تصور میکنند فعالیت امام جمعه تنها به اقامه نماز جمعه محدود است، در حالی که بخش عمدهای از زمان ائمه جمعه صرف حضور در جلسات، پاسخگویی به مردم، پیگیری مطالبات، مطالعه و آمادهسازی خطبهها میشود.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: نماز جمعه یک نماز صرفاً عبادی نیست، بلکه پایگاهی عبادی، سیاسی و اجتماعی برای تبیین مسائل روز، مطالبهگری، بیان دغدغههای مردم و ارائه راهکارها است.
دهشیری تصریح کرد: رسانهها نقش مهمی در معرفی جایگاه نماز جمعه دارند و انتظار میرود علاوه بر پوشش اخبار، اطلاعرسانی درباره برگزاری نماز جمعه و انعکاس بخشی از مطالب مطرحشده در خطبهها را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
وی بیان کرد: هدف از این انتظار، تقویت جایگاه نماز جمعه و افزایش آگاهی عمومی است و این اقدام نهتنها موجب کاهش مخاطبان رسانهها نمیشود، بلکه میتواند آثار و برکات فرهنگی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: همه مطالب و مراجعات مردمی قابلیت طرح در خطبههای نماز جمعه را ندارد و ائمه جمعه موظف هستند مصالح عمومی، ملاحظات شرعی و شأن این جایگاه را در بیان مطالب رعایت کنند.
دهشیری یادآور شد: تعامل میان رسانهها و ائمه جمعه باید دو سویه باشد و همانگونه که رسانهها میتوانند سوژهها و مسائل اجتماعی را برای طرح در خطبهها منتقل کنند، نقدها و پیشنهادهای خود را نیز با حفظ شأن و جایگاه نماز جمعه ارائه دهند تا این همکاری در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات جامعه تقویت شود.
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