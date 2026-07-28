رشد ۳ برابری تحویل کلاس های درس در اردبیل

مسعود امامی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از تحویل ۳۶۰ کلاس درس به آموزش وپرورش استان طی یک سال گذشته خبر داد و آن را رشد سه برابری نسبت به سالهای پیشین دانست.

وی افزود: برای امسال نیز برنامه ریزی شده تا پیش از مهرماه، ۳۵۲ کلاس درس دیگر به مدارس استان تحویل داده شود.

استاندار اردبیل استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیتهای اجتماعی را یکی از اولویتهای استان برشمرد و گفت: حدود ۴۵ درصد از مدارس در دست احداث استان، با مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی، بانکهای عامل و بنگاههای اقتصادی در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی استان از ۴.۲ مترمربع در سال گذشته به ۵.۳۳ مترمربع افزایش یافته، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری به متوسط کشوری برسیم.

استاندار اردبیل همچنین به سفر قریب الوقوع علی کاظمی، وزیر آموزش وپرورش به استان اشاره کرد و افزود: در جلسه شورای آموزش وپرورش، موضوع توسعه فضاهای ورزشی و آموزشی در تمامی مناطق استان مطرح شد.

وی تأکید کرد: با توجه به سفر رئیس جمهور به استان و تخصیص ۵۶۵ میلیارد تومان اعتبار سه ساله برای حمایت از معلمان و فضاهای آموزشی، بر جذب صددرصدی اعتبارات سال دوم نیز تأکید شده است.

امامی یگانه در پایان خاطرنشان کرد: در این سفر، مصوبات خوبی در زمینه خدمات آموزشی، دوره های ضمن خدمت معلمان، تجهیز فضاهای آموزشی و هوشمندسازی مدارس به دست آمده که به صورت جدی پیگیری خواهد شد.