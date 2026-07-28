محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات عملیاتهای امدادی هلالاحمر استان اصفهان در شبانهروز گذشته اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان با حضور بهموقع در صحنه حوادث مختلف، خدمات متنوعی را به شهروندان و مسافران ارائه دادند که در این مدت در مجموع ۱۰ حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان گزارش شد.
وی با تفکیک نوع حوادث رخداده در سطح استان، تصریح کرد: از مجموع کل حوادث ثبتشده، ۷ مورد مربوط به سوانح جادهای و ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان بوده است. همچنین در این مدت یک مورد حادثه جنایی، یک مورد حادثه صنعتی و کارگاهی و یک مورد خدمات حضوری به مراجعان توسط تیمهای امدادی پوشش داده شده است.
انتقال ۸ مصدوم به مراکز درمانی و ارائه خدمات سرپایی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در ادامه با اشاره به وضعیت آسیبدیدگان این حوادث گفت: در جریان حوادث ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶ نفر دچار حادثه و مصدومیت شدند که با اقدام بهموقع تیمهای عملیاتی تحت مداوا قرار گرفتند.
مومنی افزود: از میان مصدومان شناساییشده، ۸ نفر به دلیل نیاز به مراقبتهای پزشکی بیشتر و تخصصی، با آمبولانسهای هلالاحمر به بیمارستانها و مراکز درمانی انتقال یافتند و یک نفر نیز خدمات درمانی سرپایی را در محل حادثه دریافت کرد.
مشارکت فعال ۹ پایگاه عملیاتی در سطح استان اصفهان
وی با تمجید از تلاش شبانهروزی و سرعت عمل نیروهای امدادی در شهرستانها، به پایگاههای فعال در این عملیاتها اشاره کرد و گفت: ۹ پایگاه امداد و نجات هلالاحمر در این شبانهروز درگیر عملیات نجات بودند که شامل پایگاه قلعهآقا لنجان (با ۲ عملیات)، طالخونچه مبارکه، پشته سمیرم، پلیسراه فلاورجان، ظفرقند اردستان، شهرک صنعتی علویجه، تیدجان خوانسار، موته گلپایگان و ازونبلاغ فریدونشهر میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تاکید بر آمادهباش کامل نیروهای هلالاحمر در تمامی محورهای ارتباطی استان، از شهروندان و رانندگان خواست تا ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، در صورت مواجهه با هرگونه حادثه با شماره ملی ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند.
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