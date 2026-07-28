رشد ۵۶ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز سهشنبه با رشد حدود ۵۶ هزار واحدی معادل ۱.۱ درصد، دومین روز متوالی صعودی خود را ثبت کرد. در حالی که شاخص کل روز گذشته نیز در محدوده مثبت به کار خود پایان داده بود، معاملات امروز با تعادل بیشتری میان عرضه و تقاضا دنبال شد و از شدت نوسانات ابتدایی بازار کاسته شد.
در پایان معاملات، ۵۸۴ نماد در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند که نشاندهنده برتری نسبی تقاضا در بخش عمده بازار سهام بود. همچنین ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم سهام و صندوقهای سهامی) از ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت) عبور کرد که یکی از بالاترین سطوح ارزش معاملات در هفتههای اخیر محسوب میشود.
با این حال، بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد بازار سهام امروز نیز با خروج پول حقیقی مواجه بود؛ موضوعی که نشان میدهد با وجود بهبود شاخصها، بخشی از سرمایهگذاران حقیقی همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به بازار دارند. از سوی دیگر، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان (۲۹ همت) رسید که همچنان بیانگر سهم قابل توجه این صندوقها از گردش نقدینگی بازار سرمایه است.
تداوم رشد شاخص کل برای دومین روز متوالی و افزایش ارزش معاملات خرد، از بهبود نسبی فضای معاملاتی حکایت دارد، اما استمرار خروج پول حقیقی نشان میدهد برای بازگشت اعتماد کامل سرمایهگذاران، بازار همچنان نیازمند تقویت جریان ورود نقدینگی و پایداری تقاضاست.
همزمان با گذشت یک ساعت از آغاز معاملات صندوقهای طلا و نقره، ارزش سفارشهای خرید صندوقهای طلا به ۴۴۲ میلیارد تومان رسید. در مقابل، ۳۶ میلیارد تومان ارزش سفارشهای فروش در تابلو این صندوقها به ثبت رسید. از میان ۳۲ صندوق طلای بازار سرمایه، ۲۹ صندوق در محدوده مثبت و در دامنه صفر تا مثبت یک درصد معامله میشوند. ارزش معاملات این صندوقها تا این لحظه به ۲ هزار و ۳۶۳ میلیارد تومان رسیده و تراز پول حقیقی منفی ۱۰۵ میلیارد تومان ثبت شده است. با این حال، ۱۰ صندوق طلا تا این لحظه با ورود پول حقیقی همراه شدهاند.
در بازار صندوقهای نقره نیز ارزش سفارشهای خرید ۳ میلیارد تومان و ارزش سفارشهای فروش ۳.۹ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. روند صندوقهای نقره متعادل دنبال میشود و از میان آنها، ۵ صندوق در محدوده مثبت و در دامنه صفر تا مثبت یک درصد معامله میشوند. ارزش معاملات این صندوقها به ۲۴۸ میلیارد تومان رسیده و تراز پول حقیقی آنها منفی ۶.۳ میلیارد تومان ثبت شده است. همچنین ۳ صندوق نقره تا این لحظه با ورود پول حقیقی همراه شدهاند.
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