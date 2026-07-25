به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آمارهای بازار سرمایه، بررسی جریان نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از آنکه بیانگر خروج سرمایه از بازارهای مالی باشد، از تغییر ترکیب سبد سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی نقدینگی میان ابزارهای مختلف حکایت دارد.

در حالی که بورس تهران در هفته منتهی به ۳۱ تیر با خروج پول حقیقی و افت شاخص کل همراه شد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های طلا، نقره و درآمد ثابت، مقصد اصلی سرمایه‌های جدید بودند.

آمار معاملات نشان می‌دهد شاخص کل بورس در هفته گذشته برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و با افت ۰.۲ درصدی به کار خود پایان داد. این در حالی است که شاخص هم‌وزن با رشد ۲.۲۶ درصدی، تصویری متفاوت ارائه کرد و نشان داد بخش قابل توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط عملکرد بهتری نسبت به نمادهای بزرگ داشته‌اند.

همزمان با این واگرایی، تراز هفتگی بازار سهام منفی شد و هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج گردید؛ هرچند در دو روز معاملاتی ورود سرمایه ثبت شد، اما تداوم خروج پول در سه روز دیگر مانع از مثبت شدن این شاخص شد. میانگین ارزش معاملات روزانه نیز در این هفته در محدوده ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

در مقابل، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را در جذب نقدینگی داشتند. بر این اساس طی هفته گذشته صندوق‌های درآمد ثابت با جذب ۵ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی، بیشترین ورود پول را تجربه کردند. پس از آن، صندوق‌های طلا با ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان ورود پول، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد بخش مهمی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند منابع خود را به ابزارهای کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های مبتنی بر فلزات گران‌بها منتقل کنند.