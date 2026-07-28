غرق شدگی در سال جاری تاکنون ۳۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رییس سازمان اورژانس کشور از ثبت ۵۸۲ مورد غرق شدگی در کشور از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه و رشد ۳۰ درصدی غرق شدگی در این مدت خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در این بازه زمانی متاسفانه ۳۳۶ نفر جان خود را از دست داده و ۲۴۶ نفر نیز مصدوم شده اند که شاهد رشد ۲۶ درصدی فوتی ها و ۳۷ درصدی مصدومین بوده ایم.

وی با بیان اینکه میانگین سنی غرق شدگان، ۲۵ سال بوده است، افزود: کم سن ترین غریق، یک پسر بچه یکساله بوده که درمان و ترخیص شده و مسن ترین غریق نیز مرد ۸۸ ساله ای بوده که متاسفانه در محل حادثه جان خود را از دست داده است.

به گفته رییس سازمان اورژانس کشور ۷۶ درصد غرق شده ها مرد و ۲۴ درصد نیز زن بوده اند.

دکتر میعادفر در خصوص بیشترین محل غرق شدگی، گفت: ۲۹ درصد غرق شدگان در رودخانه ها، ۱۷ درصد در سواحل دریا، ۱۶ درصد در استخرهای کشاورزی و ۱۱ درصد نیز در استخرهای شنا، دچار حادثه شده اند.

رییس سازمان اورژانس کشور در پایان یادآور شد: بیشترین موارد غرق شدگی به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان با ۵۶ مورد، مازندران با ۵۳ مورد و فارس با ۴۵ مورد بوده است. همچنین در این مدت، شاهد رشد ۱۰۰ درصدی غرق شدگی در بستر رودخانه ها بوده ایم.