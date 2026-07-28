به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صدیقی روز سهشنبه با قدردانی از تلاشهای مدیرعامل و کارکنان صنعت برق استان، برق را یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی، مدیریت مصرف برق با مشارکت مردم و مسئولان، نقش مهمی در تأمین برق پایدار برای بخش خانگی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید برق در آذربایجانشرقی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را از اولویتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر باید با جدیت دنبال شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از برنامههای توسعهای این بخش حمایت خواهند کرد.
وی همچنین از پیگیریهای خود برای تسهیل سرمایهگذاری در حوزه تولید برق از منابع تجدیدپذیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد با اجرای طرحهای مشابه، سهم انرژیهای پاک در تأمین برق استان و کشور افزایش یابد. گفتنی است توربینهای بادی عون بن علی تبریز که از نخستین طرحهای تولید برق بادی در شمالغرب کشور به شمار میروند، با اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی در مدیریت فعلی برق منطقه ای آذربایجان، بار دیگر وارد مدار تولید شدهاند و نقش مؤثری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفاظت از محیط زیست ایفا خواهند کرد
رسول اسماعیلزاده نیز با اشاره به بازگشت این توربینها به مدار تولید گفت: بازتوانی توربینهای بادی عونبنعلی یکی از مطالبات شهروندان تبریزی بود که با تلاش کارشناسان و مهندسان صنعت برق کشور، بهویژه متخصصان شرکت برق منطقهای آذربایجان، محقق شد.
وی افزود: در مرحله نخست این طرح، ۲ واحد از سه واحد توربین بادی مستقر در ارتفاعات عونبنعلی پس از انجام تعمیرات اساسی و بازسازی، آماده بهرهبرداری شده و به شبکه تولید انرژی بازگشتهاند.
وی اعلام کرد: پیشبینی میشود این توربینها سالانه حدود ۲ هزار مگاواتساعت برق پاک تولید کنند و زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر را نیز فراهم آورند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان، صرفهجویی سالانه حدود یک میلیون لیتر آب و یک میلیون لیتر سوخت گاز و جلوگیری از انتشار حدود ۱۵ هزار تن گازهای گلخانهای را از مهمترین دستاوردهای زیستمحیطی این پروژه برشمرد و گفت: احیای این نیروگاه بادی در راستای توسعه پایدار، افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق و حفاظت از محیط زیست انجام شده است.
اسماعیلزاده همچنین از حمایتها و پیگیریهای مسئولان استانی در اجرای این پروژه قدردانی کرد و افزود: همراهی استاندار آذربایجانشرقی، معاونان استاندار، ریاست دادگستری، و دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان در رفع موانع اجرایی و همچنین همکاری خوب مجموعه شهرداری و سازمان توسعه و عمران عون بن علی تبریز نقش مؤثری در تسریع راهاندازی مجدد این توربینها داشت.
گفتنی است اولین توربین از این مجموعه در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) به بهرهبرداری رسید اما به دلایلی از سال ۱۳۹۰ از مدار تولید خارج شد.
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