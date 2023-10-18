اشتراکات فرهنگی ایران و ترکیه بستری برای افزایش مراودات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در همایش بین‌المللی شاهنامه فردوسی و تأثیر آن در فرهنگ ملت‌ها که با حضور غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عایل انقلاب فرهنگی، جمعی از ایرانیان و سرمایه‌گذاران آذری مقیم در استانبول توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های متعددی برای توسعه همکاری بین طرفین وجود دارد چرا که آذربایجان شرقی در حوزه‌های تولید فولاد، صنایع معدنی، مس و صنایع غذایی سرآمد بوده مزیت منحصر به فردی در کشور دارد.

وی با اشاره به حضور فعال آذربایجان شرقی در حوزه‌های ترانزیت هوایی و ریلی و صنعت توریسم، تشریح کرد: تبریز یکی از شهرهای تاریخی فرهنگی ایران است که وجود مقبره الشعرا و دانشگاه ربع رشیدی به عنوان بزرگترین دانشگاه ثبت شده جهان در تبریز نشانگر شأن بالای تبریز بوده و هدف اصلی مدیریت شهری احیای جایگاه اصلی کلانشهر تبریز است.

وی با اعلام این‌که همایش علمی مربوط به همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز در ۱۵ آبان سال‌جاری برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این همایش بستر مطلوبی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران ترک در شهر تبریز است چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ترکیه‌ای مشارکت خوبی در منطقه آزاد ارس دارند.

هوشیار بیان کرد: تبریز در سال ۱۴۰۳ میزبان همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود و از تمامی سرمایه‌گذاران برای مشارکت دعوت به عمل می‌آورد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های زیست محیطی و گام‌های مؤثر برای هوشمندسازی در تبریز، یادآور شد: در راستای انتقال تجارب و اشتراکات بیشتر بین شهرهای دو کشور، پیشنهاد دارم یک مجمع شامل پنج نفر از شهرداران شهرهای بزرگ ایران و ترکیه تشکیل شده و جلسات مشترکی برای توسعه همکاری‌ها ترتیب داده شود.

شهردار اسبق شهر بورسا نیز در این جلسه، اظهار کرد: انعقاد پیوند خواهرخواندگی بین دو شهر تبریز و بورسا با توجه به اشتراکات متعددی که وجود دارد، می‌تواند نقطه آغاز ارتباطات بین طرفین باشد.

وی با یادآوری این‌که بورسا دومین شهر بزرگ صنعتی ترکیه بوده و بیشترین سهم صادرات ترکیه را از آن خود کرده است، افزود: بورسا یکی از شهرهای تولیدکننده محصولات صنعتی و ماشین‌آلات بوده و نقش مؤثری در موفقیت اقتصاد ترکیه ایفا می‌کند.

رجب آلتب خطاب به شهردار تبریز گفت: امیدوارم با توسعه همکاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، هرچه زودتر شاهد انعقاد پیوند خواهرخواندگی تبریز و بورسا باشیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری در زمینه تولید تجهیزات حمل و نقل شهری از جمله انواع اتوبوس، شبکه‌های ریلی و توربین بادی و تولید قطعات هواپیما یکی از محورهای پیشنهادی برای تبریز است چرا که بورسا مجهز به زیرساخت‌های صنعتی مرتبط در این حوزه است.