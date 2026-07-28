رویداد «سوگ هنر» بستری برای تولید آثار فاخر عاشورایی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد طباطبائی ظهر سه شنبه در نشست خبری سوگواره استانی فرهنگی و هنری سوگ هنر که با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار شد، ضمن بیان اهداف و برنامههای این سوگواره اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با نگاهی چشمانداز محور به سال ۱۴۰۵، برگزاری چندین جشنواره و سوگواره استانی و ملی را در دستور کار قرار داده است که «سوگ هنر» نخستین گام در این مسیر محسوب میشود.
وی گفت: این رویداد به همت سازمان فرهنگی شهرداری قم و با بازوی اجرایی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار میشود تا بستری برای تولید آثار فاخر، خلاقانه و اثرگذار در زمینه معارف حسینی فراهم گردد.
دبیر سوگواره افزود: ترویج و تبیین فرهنگ و معارف عاشورا و حماسه پیادهروی اربعین با زبان هنر، شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای هنری جوان و متعهد در سطح استان، تولید آثار فاخر هنری برای اکران در فضاهای تبلیغاتی و رسانهای شهری، ایجاد پیوند عمیقتر میان جامعه دانشگاهی، هنرمندان و نهادهای مدیریت شهری در راستای ارتقای فرهنگ عمومی از اهداف این برنامه است.
در ادامه ندا پارسا دبیر اجرایی سوگواره استانی فرهنگی و هنری سوگ هنر، با تاکید بر اهمیت زبان هنر در انتقال مفاهیم دینی گفت: هنرمندان میتوانند آثار خود را در ۶ رشته تخصصی شامل تصویرسازی، پوستر و تایپوگرافی، عکاسی، نمایش (خیابانی و میدانی)، روایتنویسی و نقاشی به دبیرخانه ارسال کنند.
وی همچنین از اختصاص یک بخش ویژه در این سوگواره خبر داد و گفت: بخش ویژهای با عنوان «آقای شهید ایران» برای گرامیداشت رهبر شهید در نظر گرفته شده است. هنرمندانی که در ایام تشییع پیکر رهبر شهید در قم یا سایر استانها حضور داشتهاند، میتوانند آثار خلقشده خود را در قالب عکس، نقاشی، روایتنویسی و تئاتر به این بخش ارسال کنند.
پارسا با تشریح جوایز در نظر گرفتهشده برای برگزیدگان سوگواره اظهار کرد: در تمامی بخشها، از جمله بخش ویژه، به نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان)، ۱۵۰ میلیون ریال (۱۵ میلیون تومان) و ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) اهدا خواهد شد. همچنین برای اثر منتخب با نگاه ویژه داوران نیز جایزهای به ارزش ۵۰ میلیون ریال (۵ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
دبیر اجرایی سوگواره با اشاره به زمانبندی برگزاری این رویداد افزود: مهلت ارسال آثار تا ۲۴ مردادماه تعیین شده و فرآیند داوری آثار در اوایل شهریورماه انجام خواهد شد. آیین اختتامیه نیز همزمان با هفته قم از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه برگزار میشود و آثار برگزیده در قالب نمایشگاه فیزیکی و اکرانهای شهری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
وی گفت: شرکت در این سوگواره محدودیت سنی ندارد و برای عموم آزاد است. همچنین هنرمندان سایر استانها نیز میتوانند در بخش هنرهای تجسمی شرکت کنند که آثار آنها به صورت جداگانه داوری خواهد شد. شرط اصلی پذیرش آثار این است که در جشنوارههای پیشین حائز رتبه نشده باشند.
پارسا در پایان خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای سطح کیفی آثار، کارگاههای تخصصی با حضور اساتید برجستهای نظیر استاد مهدی طاهری (عکاسی)، استاد محسن فرجی (تصویرسازی)، استاد رزاز (نقاشی)، استاد احمد سلیمانیفرد (تئاتر)، استاد محمدرضا آزاد (روایتنویسی) و استاد احمد باقریان (تایپوگرافی) اواخر تیرماه برگزار شد که با استقبال هنرمندان همراه بود و احتمال برگزاری مجدد این کارگاهها پیش از پایان مهلت ارسال آثار وجود دارد.
قم - دبیر سوگواره استانی «سوگ هنر» از برگزاری نخستین دوره این رویداد با محوریت تولید آثار فاخر عاشورایی و اربعینی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد طباطبائی ظهر سه شنبه در نشست خبری سوگواره استانی فرهنگی و هنری سوگ هنر که با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار شد، ضمن بیان اهداف و برنامههای این سوگواره اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با نگاهی چشمانداز محور به سال ۱۴۰۵، برگزاری چندین جشنواره و سوگواره استانی و ملی را در دستور کار قرار داده است که «سوگ هنر» نخستین گام در این مسیر محسوب میشود.
نظر شما