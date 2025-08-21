دستگیری عاملان درگیری در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر درگیری خانوادگی و تهدید جانی بوسیله فرزندش با سلاح در منزل شخصی، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ ولی‌عصر به محل مراجعه کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و با حضور مأموران پلیس با هدایت میدانی جانشین فرمانده انتظامی به محل مراجعه و پس از مکالمه با متهم وی را خلع سلاح و تعداد ۲ قبضه سلاح شکاری و یک تیغه خشاب جنگی از وی کشف و دو نفر همدست او نیز در این راستا دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان علت درگیری را اختلافات شخصی بیان کرد و گفت: پلیس با فرد یا افرادی که به هر نحو بخواهند امنیت خانواده و یا عموم جامعه را مختل کند به شدت برخورد می‌کند.

سرهنگ گوروئی در خاتمه خاطر نشان کرد: علیه متهمان پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.