۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

دستگیری عاملان درگیری در آبادان

اهواز ـ فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری عاملان درگیری با کشف ۲ قبضه سلاح غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر درگیری خانوادگی و تهدید جانی بوسیله فرزندش با سلاح در منزل شخصی، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ ولی‌عصر به محل مراجعه کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و با حضور مأموران پلیس با هدایت میدانی جانشین فرمانده انتظامی به محل مراجعه و پس از مکالمه با متهم وی را خلع سلاح و تعداد ۲ قبضه سلاح شکاری و یک تیغه خشاب جنگی از وی کشف و دو نفر همدست او نیز در این راستا دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان علت درگیری را اختلافات شخصی بیان کرد و گفت: پلیس با فرد یا افرادی که به هر نحو بخواهند امنیت خانواده و یا عموم جامعه را مختل کند به شدت برخورد می‌کند.

سرهنگ گوروئی در خاتمه خاطر نشان کرد: علیه متهمان پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.

