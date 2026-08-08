صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مهم‌ترین پیامدهای پدیده گرد و غبار اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در ارتباط با گرد و غبار، تأثیری است که بر سلامت انسان دارد. انسان نیز بخشی از محیط زیست است و ذرات گرد و غبار با ایجاد مشکلات در دستگاه تنفسی، سلامت مردم به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی و کودکان را تهدید می‌کند.

وی افزود: استانداردهای جهانی نشان می‌دهد اگر میزان یا تعداد روزهای مواجهه با گرد و غبار از حد مشخصی بیشتر شود، خطر بروز بیماری‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین هرچه تعداد روزهای گرد و غباری بیشتر باشد، آثار آن بر سلامت انسان نیز بیشتر خواهد بود و حتی افراد سالم نیز در صورت قرار گرفتن مداوم در معرض این شرایط، با آسیب‌های تنفسی مواجه می‌شوند.

تأثیر منفی بر گیاهان و محصولات کشاورزی

ترابی با اشاره به آثار گرد و غبار بر پوشش گیاهی گفت: لایه غبار که روی برگ گیاهان می‌نشیند، مانع دریافت کافی نور می‌شود و این موضوع وضعیت گیاهان را نامناسب می‌کند. همچنین فرآیند فتوسنتز را مختل کرده و بر رشد گیاهان و عملکرد محصولات کشاورزی تأثیر منفی می‌گذارد.

کاهش بارندگی از دیگر پیامدهای گرد و غبار

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حضور ذرات گرد و غبار در جو می‌تواند موجب تأخیر در بارش یا حتی جلوگیری از وقوع بارندگی شود که این موضوع از پیامدهای اثبات‌شده این پدیده به شمار می‌رود.

تشدید آثار در صورت آلودگی منشأ گرد و غبار

ترابی در پایان خاطرنشان کرد: آثار گرد و غبار زمانی تشدید می‌شود که منشأ آن مناطق آلوده، کانون‌های دارای نمک یا سایر آلاینده‌ها باشد؛ در چنین شرایطی، پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی این پدیده به‌مراتب شدیدتر خواهد بود.