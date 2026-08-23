توقیف ۲۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط ترافیکی، طرح برخورد با موتورسیکلت‌ها و خودروهای فاقد پلاک، فاقد مدارک قانونی و همچنین خودروهای هنجارشکن در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه پلیس با هنجارشکنان و کسانی که آرامش شهروندان را برهم می‌زنند با قاطعیت برخورد می‌کند، افزود: در اجرای این طرح ضربتی، ۲۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودروی متخلف شناسایی و با هماهنگی قضائی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی رومشکان ضمن هشدار به راکبان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد مدارک و پلاک مخدوش، تصریح کرد: این‌گونه طرح‌ها باهدف پیشگیری از جرائم و افزایش احساس امنیت در دستور کار پلیس قرار دارد و به‌صورت مستمر در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهد شد.