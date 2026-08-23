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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

توقیف ۲۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در رومشکان

توقیف ۲۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در رومشکان

رومشکان - فرمانده انتظامی رومشکان از اجرای توقیف ۲۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط ترافیکی، طرح برخورد با موتورسیکلت‌ها و خودروهای فاقد پلاک، فاقد مدارک قانونی و همچنین خودروهای هنجارشکن در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه پلیس با هنجارشکنان و کسانی که آرامش شهروندان را برهم می‌زنند با قاطعیت برخورد می‌کند، افزود: در اجرای این طرح ضربتی، ۲۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودروی متخلف شناسایی و با هماهنگی قضائی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی رومشکان ضمن هشدار به راکبان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد مدارک و پلاک مخدوش، تصریح کرد: این‌گونه طرح‌ها باهدف پیشگیری از جرائم و افزایش احساس امنیت در دستور کار پلیس قرار دارد و به‌صورت مستمر در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6924632

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