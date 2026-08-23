بازنگری در سند شبکه ملی اطلاعات/ تسهیلات به فعالان تولید محتوای کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات که با موضوع تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات در حوزه تولید محتوا، بر ضرورت ارزیابی اقدامات انجام‌شده و میزان موفقیت دستگاه‌های متولی در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک دهه اخیر در حوزه تولید محتوا، افزود: وزارت ارتباطات به صورت راهبردی از فعالیت بخش خصوصی در این حوزه حمایت می‌کند و معتقد است ظرفیت‌های بخش خصوصی باید در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

سیاست‌گذاری حوزه کودک با مشارکت فعالان این عرصه

وزیر ارتباطات با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های مختلف در زمینه تولید محتوای کودک در سال‌های اخیر، گفت: برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در این حوزه، باید از تجربیات فعالان و پلتفرم‌هایی که در میدان عمل با مسائل و چالش‌های تولید محتوای کودک مواجه بوده‌اند، استفاده کرد و نظر آنها را در فرآیند سیاست‌گذاری مورد توجه قرار داد.

هاشمی با اشاره به تجربه یکی از کشورهای اروپایی در حوزه کودکان در فضای مجازی، افزود: حتی موفق‌ترین پلتفرم‌های فعال در این حوزه نیز با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه هستند و میزان موفقیت آنها نمی‌تواند صددرصدی باشد.

وی، فاصله دانش دیجیتال کودکان و والدین را یکی از پیچیدگی‌های مهم این حوزه دانست و تأکید کرد: این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حضور کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی همچنین بر ضرورت بازنگری سند شبکه ملی اطلاعات متناسب با برنامه هفتم پیشرفت و الزامات روز حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد و گفت: این موضوع از تکالیف مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات نیز برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده و پیگیر انجام هرچه سریع‌تر این بازنگری است؛ چرا که بخش قابل توجهی از مطالب و موضوعات مطرح‌شده در این سند نیازمند به‌روزرسانی است.

وی در ادامه با پیشنهاد استفاده از ظرفیت صندوق نوآفرین برای ارائه تسهیلات به فعالان حوزه تولید محتوای کودک در فضای مجازی موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه، مسئول کمیته محتوای شبکه ملی اطلاعات گزارشی از اقدامات یک‌ساله این کمیته در چارچوب اهداف عملیاتی و اقدامات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در دو بخش «تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات» و «سند صیانت از کودکان در فضای مجازی» ارائه کرد.

در ادامه، حاضران در جلسه ضمن بررسی موضوعات مطرح‌شده در این گزارش، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه تولید محتوا و صیانت از کودکان در فضای مجازی ارائه کردند.