به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده اظهار کرد: با پیگیریهای مدیریت بحران استانداری هرمزگان و همکاری صندوق بیمه حوادث طبیعی، مبلغ ۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل بیمه حوادث طبیعی به حساب سرپرستان یکهزار و ۸۴۴ خانوار آسیبدیده از سیل آذرماه ۱۴۰۴ واریز شد.
وی افزود: این پرداخت در راستای جبران بخشی از خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی آسیبدیده و با هدف حمایت از خانوارهای خسارتدیده انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر تداوم پیگیریها برای حمایت از آسیبدیدگان حوادث طبیعی، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بیمه حوادث طبیعی در کاهش آثار مالی بلایای طبیعی، نقش مهمی در تسریع روند جبران خسارتها و بازگشت خانوادهها به شرایط عادی زندگی دارد.
حسنزاده خاطرنشان کرد: مدیریت بحران استانداری هرمزگان با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود و تعامل با دستگاههای مسئول، حمایت از آسیبدیدگان حوادث طبیعی و کاهش آثار ناشی از این حوادث را در اولویت قرار داده و در راستای تأمین منافع و حقوق مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
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