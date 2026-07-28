به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، داده های منتشر شده از سوی شرکت کپلر که در زمینه ردیابی کشتی ها فعالیت می کند نشان می دهد حرکت کشتی های تجاری در تنگه باب المندب به میزان ۵۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

این کاهش حرکت کشتی ها به دلیل هشدارهای یمن و محاصره دریایی اعمال شده علیه عربستان سعودی صورت گرفته است.

پیشتر نیز شرکت ویندوارد فعال در حوزه اطلاعات دریایی گزارش داد که بارگیری نفت خام در بندر ینبع عربستان بعد از تاریخ ۱۹ ژوئیه جاری به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

یک منبع یمنی نیز گفته بود که تصمیم ممنوعیت عبور کشتی‌های سعودی همچنان به قوت خود باقی است و نیروهای مسلح یمن اجازه عبور هیچ کشتی سعودی را نخواهند داد.

محاصره دریایی عربستان سعودی در واکنش به محاصره یمن توسط ریاض صورت می گیرد.