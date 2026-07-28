به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین زاده عصر سه شنبه در نشست تخصصی با معاون آبزیپروری و کارشناسان این حوزه، راهکارهای ارتقای تولید، رفع موانع پیشروی مزارع پرورش ماهی و توسعه فعالیتهای آبزیپروری را مورد بررسی قرار داد.
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تولید آبزیان کشور، اظهار کرد: آبزیپروری یکی از مهمترین ظرفیتهای مازندران برای تأمین پروتئین سالم و تحقق امنیت غذایی است و باید با تکیه بر دانش، فناوری و توان تولیدکنندگان، مسیر توسعه این بخش را شتاب بخشید.
وی با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین و انتقال دانش فنی به بهرهبرداران، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و تولید در واحد سطح دارد، افزود: همافزایی میان بخشهای تخصصی، برنامهریزی هدفمند و نظارت مستمر، زمینهساز رفع چالشهای موجود و افزایش راندمان تولید خواهد بود.
مدیرکل شیلات مازندران همچنین بر حمایت هوشمندانه از فعالان این حوزه و تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: هدفگذاری ما تبدیل مازندران به یکی از قطبهای نوآوری در صنعت آبزیپروری کشور است؛ موضوعی که با تعامل کارشناسان، تولیدکنندگان و مدیران اجرایی محقق خواهد شد.
در این نشست، آخرین وضعیت مزارع پرورش ماهی، برنامههای توسعه تکثیر و پرورش آبزیان، روند اجرای طرحهای نوین و فرآیندهای نظارتی بررسی و بر تدوین برنامهای عملیاتی برای افزایش تولید و ارتقای بهرهوری در بخش آبزیپروری استان تأکید شد.
نظر شما