سلگی: ۱۶ هزار دستگاه نشاکاری برنج در کشور فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول سلگی ظهر سه‌شنبه در گردهمایی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی سراسر کشور در اراک اظهار کرد: توسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوین، محور ارتقای بهره‌وری و پایداری تولیدات کشاورزی است.

وی افزود: توسعه پایدار تولیدات کشاورزی، بهره‌گیری از روش‌های نوین، گسترش متوازن مکانیزاسیون و استفاده از کشاورزی دقیق، از برنامه‌های محوری این مرکز است.

سلگی تصریح کرد: مدیریت منابع اعتباری توسعه مکانیزاسیون، کاهش ماشین‌آلات فرسوده و ارتقای فناوری‌های مورد استفاده در فرآیند تولید، از دیگر برنامه‌های این مرکز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند توسعه ناوگان کشاورزی کشور ادامه داد: ناوگان تراکتورهای کشاورزی کشور از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۶۳ درصد رشد داشته و کرمان و خراسان رضوی پیشتاز تراکتورهای باغی هستند.

سلگی تاکید کرد: در حوزه برداشت غلات، بیش از ۲۶ هزار دستگاه کمباین تا پایان سال گذشته در کشور فعال بوده است و نوسازی این ناوگان با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید باید مورد توجه قرار گیرد.

قائم‌مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حوزه نشاکاری برنج، رشد ۲۹۵ درصدی ثبت شده و تاکنون ۱۶ هزار و ۲۳۲ دستگاه نشاکار برنج به ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی کشور افزوده شده است.

وی بیان کرد: در حوزه فناوری‌های نوین و مقابله با سرمازدگی نیز ۸۵۸ دستگاه پهپاد تا پایان سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که نقش مهمی در هوشمندسازی عملیات کشاورزی دارد.

سلگی گفت: در حال حاضر ۳ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۷۹۹ بهره‌بردار کشاورزی در کشور فعالیت دارند که ۱۲ درصد آنان مالک بیش از ۱۰ هکتار زمین بوده و ۶۷ درصد اراضی کشاورزی را در اختیار دارند.

وی تصریح کرد: همچنین ۸۸ درصد بهره‌برداران دارای کمتر از ۱۰ هکتار زمین هستند و حدود ۳۳ درصد سطح کشت سالانه کشور را مدیریت می‌کنند.

سلگی ادامه داد: تجهیزات نوین در حوزه دام و طیور از جمله سامانه‌های آسایش دام، ضدعفونی دام سبک، جوجه‌کشی و زهرگیری زنبور عسل مورد استفاده قرار گرفته و در بخش شیلات نیز تجهیزات پرورش ماهی در قفس و برداشت صدف فعال است.

قائم‌مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طرح جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده افزود: نوسازی تراکتورها در قالب طرح‌های جایگزینی باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تأمین منابع مالی و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دنبال شود.

وی گفت: تقویت شرکت‌های خدمات مکانیزه برای پوشش اراضی کوچک‌مقیاس و دسترسی بهره‌برداران خرد به ماشین‌آلات نوین، از الزامات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است.