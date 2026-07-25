خبرگزاری مهر، گروه استانها- سیمین سیف: در شرایطی که محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا، مدیریت آب و انرژی را به یکی از مهمترین اولویتهای حکمرانی تبدیل کرده است صرفهجویی در استان مرکزی از یک اقدام مقطعی فراتر رفته و به ضرورتی راهبردی برای حفظ تعادل میان توسعه، تولید و پایداری منابع تبدیل شده است.
استان مرکزی با جایگاه ویژه صنعتی و اقتصادی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای مولد کشور را در خود جای داده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت هوشمندانه منابع و حرکت به سمت بهرهوری حداکثری است.
حمایت از تولید و پرهیز از مصرفگرایی، پایههای اقتصاد مقاومتی است
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولید داخلی، مدیریت منابع و پرهیز از مصرفگرایی محقق خواهد شد.
آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی افزود: با فعالسازی توانمندیهای داخلی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی، مسیر عبور از چالشهای اقتصادی است و با صرفه جویی، افزایش بهرهوری محقق میشود.
آیت الله دری نجفآبادی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی و پرهیز از الگوهای مصرفگرایانه، از مهمترین الزامات تحقق این راهبرد ملی به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: رونق تولید، افزایش بهرهوری، کاهش وابستگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو همراهی مردم و مسئولان در استفاده از ظرفیتهای داخلی است.
وی افزود: نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی، پایبندی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی از الزامات پیشرفت اقتصادی کشور است.
مدیریت مصرف انرژی، نیازمند مشارکت مردم و مسئولان است
استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی، همراهی مردم و مسئولان، شرط حفظ پایداری شبکههای آب و برق و عبور از چالشهای ناترازی است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: پایداری خدمات آب و برق، علاوه بر اقدامات دستگاههای اجرایی، نیازمند همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: افزایش دما و رشد مصرف انرژی، ضرورت همراهی شهروندان در صرفهجویی آب و برق برای پایداری شبکههای توزیع و تداوم خدمات را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: رعایت الگوی مصرف در بخشهای مختلف، ضمن کاهش فشار بر شبکههای انرژی، از بروز اختلال در خدمات جلوگیری میکند و همراهی مردم نقش مهمی در حفظ پایداری زیرساختها دارد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: اجرای طرحهای مدیریت مصرف، انسداد چاههای غیرمجاز و سازگاری با کمآبی، با وجود خشکسالی شدید، موجب صرفهجویی ۱۳۶ میلیون مترمکعب آب و بهبود وضعیت برخی دشتهای استان شد.
وی افزود: استان مرکزی با توسعه نیروگاههای خورشیدی، تاکنون ۸۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر را وارد مدار کرده و گام مؤثری در مدیریت ناترازی انرژی برداشته است.
استاندار مرکزی گفت: رعایت دمای ۲۵ درجه در منازل میتواند با کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف برق، نقش مؤثری در مدیریت بار شبکه ایفا کند.
زندیه وکیلی بیان کرد: مدیریت مصرف انرژی از مهمترین حوزههای نیازمند همکاری مردم و مسئولان است چراکه آسیب به بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور و تداوم ناترازی انرژی، بر تأمین برق نیز تأثیر گذاشته است.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده، محدودیت برق چاههای کشاورزی کاهش یافت و میزان خاموشی روزانه از پنج تا ۶ ساعت پیشبینیشده به حدود ۲ ساعت در روز در استان رسید.
زندیه وکیلی ادامه داد: مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی با هدف کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با بحران کمآبی استان مرکزی انجام میشود.
وی بیان کرد: اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی، علاوه بر کاهش فشار بر زیرساختها، زمینه پایداری بیشتر خدمات و حمایت از بخش تولید را فراهم میکند و هر میزان صرفهجویی در مصرف، گامی مؤثر در عبور از چالشهای پیشرو خواهد بود.
مدیریت مصرف آب نسخه عبور استان مرکزی از خشکسالی و کمآبی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرزمین آفتاب ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر میگذارد و کاهش بارندگیها، افت روانابها و کاهش ذخایر سدهای استان، شرایط منابع آبی را با چالش جدی مواجه کرده است.
حسین اسدی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۰۳ میلیمتر بارندگی در استان ثبت شده که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت ۲۵ درصد کاهش نشان میدهد.
اسدی تصریح کرد: در حوضه آبریز سد کمال صالح میزان بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت ۱۴ درصد و در حوضه آبریز سد الغدیر ساوه ۲۴ درصد کاهش یافته که این کاهش، تأثیر مستقیمی بر میزان روانابها و افت ذخایر سدهای استان داشته است.
وی ادامه داد: حجم آب موجود در سد کمال صالح هماکنون حدود ۲۳ میلیون مترمکعب است که از این میزان تنها ۷ میلیون مترمکعب قابلیت برنامهریزی و بهرهبرداری دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی تاکید کرد: این درحالیاست که ذخیره سد الغدیر ساوه نیز به ۲۳ میلیون مترمکعب رسیده و هر دو سد در شرایط بحرانی قرار دارند.
وی افزود: کاهش منابع آبی، تأمین آب شرب شهرهای اراک و ساوه را با حساسیت بیشتری مواجه کرده و مدیریت دقیق منابع موجود را ضروری ساخته است.
اسدی بیان کرد: ورودی سد کمال صالح در حال حاضر تنها ۵۰ لیتر بر ثانیه است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۰ لیتر بر ثانیه بوده که نشاندهنده افت قابل توجه آورد این سد است.
وی گفت: در صورت تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی و روانابها، ادامه بهرهبرداری از سد کمال صالح ممکن است به برداشت از حجم مرده سد منجر شود و پایداری آن را با چالش مواجه کند.
اسدی تصریح کرد: صرفهجویی و پرهیز از مصارف غیرضروری مهمترین راهکار عبور از تنش آبی است و همراهی شهروندان میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری تأمین آب شرب استان داشته باشد.
وی افزود: هر قطره آب، سرمایهای ارزشمند برای آینده استان است و مدیریت مصرف، ضامن تأمین پایدار نیازهای آبی نسلهای آینده خواهد بود.
ضرورت صرفهجویی ۳۰ درصدی شهروندان در مصرف آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با اجرای طرحهای تأمین و پایدارسازی آب، برنامههای مدیریت مصرف، بهینهسازی توزیع و هوشمندسازی شبکه آبرسانی در استان مرکزی در حال اجرا است.
سعید سرآبادانی همراهی شهروندان و اصلاح الگوی مصرف آب، نقشی تعیینکننده در عبور از شرایط تنش آبی دارد و همکاری مردم با مجموعه آب و فاضلاب در این مسیر ضروری است.
وی تاکید کرد: شهروندان با بهرهگیری از راهکارهای مدیریت مصرف میتوانند تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کنند که نقش مؤثری در پایداری تأمین آب شهر ساوه خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی در شهرستان ساوه اظهار کرد: این شهر پس از ششمین سال خشکسالی متوالی، به دلیل کاهش نزولات جوی و افت ذخیره سد الغدیر، طی دو تا سه سال اخیر با تنش آبی مواجه است.
سرآبادانی افزود: ذخیره سد الغدیر در شرایطی مشابه سال گذشته قرار دارد و کاهش بارندگیها و محدودیت منابع آبی، ضرورت مدیریت مصرف و بهینهسازی توزیع آب در شبکه شهری را افزایش داده است.
وی از تجهیز ۲۰ حلقه چاه جدید برای گذر از تنش آبی ساوه خبر داد و گفت: شهر ساوه به دلیل شرایط خاص اقلیمی و رشد جمعیت، یکی از کانونهای اصلی در معرض تنش آبی است که از آبانماه سال ۱۴۰۲ با اعلام وضعیت اضطراری، مجموعه اقدامات عملیاتی گستردهای برای تأمین آب شرب پایدار در این منطقه آغاز شده است.
سرآبادانی گفت: برای افزایش ظرفیت تأمین آب ساوه، تاکنون ۲۴ حلقه چاه حفر و ۲۰ حلقه چاه شامل ۱۷ حلقه جدید و ۳ حلقه احیاشده تجهیز و وارد مدار شده است که در مجموع ۷۲۳ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر افزودهاند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سهم سد الغدیر از تأمین آب شرب شهر حدود ۲۵۰ لیتر بر ثانیه است، در حالی که ۷۵۹ لیتر بر ثانیه از منابع زیرزمینی برداشت میشود.
وی با تأکید بر ارتباط مستقیم پایداری آب و برق گفت: از شهروندان تقاضا می شود با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد و پرهیز از مصرف همزمان تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج بار، در استمرار خدمات پایدار استان مرکزی مشارکت کنند.
۷ میلیون مترمکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی در مرکزی مهار شد
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار ۷ میلیون مترمکعب برداشت از منابع آب زیرزمینی استان در سهماهه نخست سال جاری خبر داد.
محمود قدبیگی افزود: در سهماهه نخست سال جاری، ۳۹ حلقه چاه غیرمجاز از چرخه بهره برداری خارج، ۲۶ حلقه چاه پلمب و ۲ حلقه چاه فرم یک تعیین تکلیف شد.
وی تصریح کرد: این اقدام نقش مؤثری در جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و حفاظت از آبخوانهای استان مرکزی داشته است.
قدبیگی گفت: در سهماهه نخست سال جاری، اجرای برنامههای حفاظتی و نظارتی به صرفهجویی ۷ میلیون مترمکعبی در برداشت از منابع آب زیرزمینی استان مرکزی انجامید.
وی ادامه داد: این میزان صرفهجویی در نتیجه اجرای طرح احیا و تعادلبخشی، انسداد چاههای غیرمجاز، اصلاح پروانههای بهرهبرداری و نصب کنتورهای هوشمند محقق شده است.
به گزارش مهر؛ عبور استان مرکزی از چالشهای آبی و انرژی، بیش از افزایش ظرفیت تأمین، نیازمند تغییر رویکرد از مصرف بیشتر به بهرهوری بهتر است. مدیریت منابع و نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی، راهکاری هوشمندانه برای حمایت از تولید، تقویت زیرساختها و حفظ سرمایههای آب و انرژی برای آینده خواهد بود.
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