به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر یکشنبه در نشست با کارکنان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: سالانه حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف میشود که با ارتقای بهرهوری و بهرهگیری از روشهای نوین میتوان، تولید محصولات کشاورزی را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
وی افزود: کشاورزی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه منابع و بهرهگیری از فناوریهای نوین است.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: توسعه آبیاری نوین، گسترش کشتهای گلخانهای و اصلاح شیوههای تولید، لازمه صرفهجویی در مصرف آب، افزایش تولید و تحقق امنیت غذایی پایدار است.
وی ادامه داد: کشت محصولات آببر در مناطق کمآب توجیه ندارد و اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیتهای اقلیمی باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: کاهش ضایعات گندم و نان با اصلاح فرآیند تولید، فرهنگسازی و همکاری دستگاههای مسئول، از هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری میکند.
وی افزود: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در گرو افزایش تولید، کاهش وابستگی به واردات، مدیریت بهینه منابع و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی است.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: برنامهریزی و استفاده از دانش روز، زمینهساز تحول بنیادین در بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد بود.
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