روح اله محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جایگاه راهبردی استان مرکزی در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نقش مؤثر آن در تأمین و توزیع کالا میان استان‌های مختلف بی بدیل است.



مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در چهار ماهه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۶۵۵ هزار تن کالا در استان جابه‌جا شده است.

وی افزود: تعداد بارنامه‌های صادرشده در استان مرکزی نیز با افزایش ۲۵ هزار فقره‌ای، از ۴۲۰ هزار و ۲۸۳ مورد در چهار ماهه سال گذشته به ۴۴۵ هزار و ۳۱۵ مورد در مدت مشابه امسال رسید که رشد ۶ درصدی این شاخص را به همراه داشته است.

محسن زاده تصریح کرد: میزان تناژ کالای جابه‌جا شده در استان مرکزی نیز با افزایش ۷۳۶ هزار تنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۶ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۶۷۳ تن به ۷ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۲۷۹ تن رسید که بیانگر رشد ۱۱ درصدی حجم جابه‌جایی کالا است.

وی ادامه داد: ترکیب کالاهای حمل‌شده نشان می‌دهد مواد شیمیایی با سهم ۳۸ درصدی بیشترین میزان جابه‌جایی را داشته و پس از آن کالاهای ساختمانی و معدنی با ۳۴ درصد، کشاورزی و دامی با ۹ درصد و صنایع سبک با ۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تاکید کرد: ۸۴ درصد از مجموع وزن کالاهای جابه‌جا شده در این مدت به حمل‌ونقل برون‌استانی اختصاص داشته و سهم حمل‌ونقل درون‌استانی نیز ۱۶ درصد بوده است.

محسن زاده بیان کرد: این آمار بیانگر رونق فعالیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در استان مرکزی و حاصل تلاش فعالان این حوزه است و تداوم این روند، نقش شبکه حمل‌ونقل استان را در پشتیبانی از بخش‌های تولید، صنعت، معدن و کشاورزی بیش از پیش تقویت می‌کند.