محسن زاده: ۱۵ میلیون تن کالای اساسی در مرکزی توسط رانندگان جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله محسن زاده پیش از ظهر چهارشنبه در آئین اجلاس ملی شهدای حمل و نقل و اتاق اصناف استان مرکزی اظهار کرد: روز ۲۶ آذر به‌عنوان روز حمل و نقل در تقویم کشور ثبت شده است.

وی افزود: این روز یادآور پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۲ و لبیک رانندگان کشور به ندای ایشان برای تخلیه بنادر بود.

محسن زاده تصریح کرد: در ایام اربعین و پس از سفرهای نوروزی، رانندگان استان با وفاداری به ندای حضرت امام (ره) و با تعهدی مثال‌زدنی، عملیات تخلیه و جابجایی کالاهای اساسی را به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه انجام دادند.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۱۵ میلیون تن کالای اساسی در استان جابجا شده است که شایسته قدردانی و تقدیر می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی تاکید کرد: مطالبات بحق رانندگان در حوزه بیمه و سایر امور پیگیری شده و این مسائل به‌زودی مرتفع خواهد شد.

وی افزود: در ۹ ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۹۰۰ هزار نفر مسافر در مسیرهای جاده‌ای استان جابجا شدند که گواهی بر تلاش و فداکاری رانندگان محترم استان مرکزی می‌باشد.

محسن زاده گفت: اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ها با هدف افزایش آسایش و امنیت رانندگان و مسافران انجام شده است و امید است با ادامه این روند، رانندگان استان با آرامش و ایمنی بیشتر به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

وی تصریح کرد: استان در حوزه حمل و نقل موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده و ما به‌عنوان خدمتگزاران، همواره پیگیر مطالبات و حمایت از رانندگان استان خواهیم بود.