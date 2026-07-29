به گزارش خبرنگار مهر، منیر الحدادی مهاجم مراکشی که فصل گذشته پیراهن تیم فوتبال استقلال تهران را بر تن داشت، پس از جدایی از لیگ برتر ایران همچنان به دنبال انتخاب تیم جدید خود است و در همین راستا نام او در بازار نقل‌وانتقالات برزیل نیز مطرح شد.

طبق گزارش رسانه برزیلی «ge.globo»، منیر الحدادی به باشگاه کوریتیبا پیشنهاد شده بود و نام این بازیکن در هیئت‌مدیره باشگاه برزیلی مورد بررسی قرار گرفت، اما در نهایت این تیم تصمیم گرفت مذاکرات برای به خدمت گرفتن مهاجم سابق بارسلونا را ادامه ندهد.

این بازیکن ۳۰ ساله پس از فسخ قراردادش با استقلال تهران و ترک فوتبال ایران، بازیکن آزاد شد و همین موضوع باعث شد امکان بررسی پیشنهادهای جدید برای او فراهم شود. کوریتیبا نیز شرایط جذب این بازیکن را ارزیابی کرد، اما دستمزد بالای او یکی از دلایلی بود که مدیران این باشگاه را از ادامه مذاکرات منصرف کرد.

لازم به ذکر است که الحدادی یک فصل دیگر با استقلال قرارداد داشت اما ترجیح داد به قراردادش را فسخ کند.