به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها در محل نمایشگاه شهر آفتاب افتتاح شد.

حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت: بهره‌وری در تولید حرف اول را می‌زند و در این راستا فناوری و دانش نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه ضرورت بهره‌وری برای تمام واحدهای کوچک و بزرگ تولید یکسان است، افزود: صنعت طیور کشور باید با استانداردهای جهانی وفق داشته باشد.

این مسئول صنفی با اشاره به تخصیص اعتبار برای تکمیل و بهسازی زیرساخت‌ها ادامه داد: در راستای تحقق این هدف باید از محل درآمد اصلاح یارانه‌ها اعتباری برای بهسازی و بازسازی بافت فرسوده واحدهای مرغداری تخصیص یابد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در ادامه سخنان خود با تأکید بر هوشمندسازی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی، گفت: در حاکمیت نیز باید به سمت زنجیره تولید و تامین هوشمند حرکت شود. طرح آماده شده و قول مساعد داده شده که تا اول ماه در سراسر کشور اجرایی شود.

اسدالله نژاد افزود: ایجاد زنجیره غیر مالکیتی در کنار زنجیره مالکیتی با حضور واحدها کلید خورده و این طرح به صنعت طیور کشور کمک بسیاری می‌کند.