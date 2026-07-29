سلیمانی: تردد روزانه زائران از مرز خسروی از ۹۰ هزار نفر گذشت

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی، اظهار کرد: روز گذشته (ششم مردادماه) بیش از ۹۰ هزار نفر از این مرز تردد کردند که این میزان، نشاندهنده افزایش روند حضور زائران و شتاب گرفتن حرکت آنان به سمت عتبات عالیات است.
وی افزود: از آغاز رسمی عملیات اربعین حسینی تاکنون، مجموع تردد زائران ورودی و خروجی از مرز خسروی از ۳۱۶ هزار نفر عبور کرده و این روند با نزدیک شدن به روزهای اوج سفر زائران همچنان افزایشی خواهد بود.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه مرز خسروی در شرایط مطلوب عملیاتی قرار دارد، تصریح کرد: تردد زائران در این مرز بهصورت روان، منظم و بدون ایجاد وقفه در حال انجام است و زیرساختهای لازم برای پذیرش حجم بالای زائران فراهم شده است.
سلیمانی ادامه داد: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و مجموعههای مرتبط با ستاد اربعین استان با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به زائران هستند تا فرآیند ورود، خروج و جابهجایی آنان با سهولت و آرامش انجام شود.
وی با اشاره به تقویت امکانات موجود در مرز خسروی، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای پایانهای، افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل، فعالیت شبانهروزی مواکب و حضور مستمر نیروهای خدماترسان، شرایط مناسبی را برای تردد زائران فراهم کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه همچنین از زائران خواست برنامه سفر خود را مدیریت کرده و آن را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی تأکید کرد: مرز خسروی بهصورت شبانهروزی فعال است و تمامی ظرفیتهای استان کرمانشاه برای تأمین امنیت، آرامش و رفاه زائران اربعین حسینی به کار گرفته شده است.
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