به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با نماینده‌ ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: تجارت مرزی ظرفیتی ارزشمند برای کاهش اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد کشور است که طی یک سال گذشته به نحوه شایسته ای از این فرصت در استان بوشهر استفاده شد.

استاندار بوشهر با اشاره به نقش تاریخی مرزنشینان و ساحل نشینان استان بوشهر در پاسداری از مرزهای دریایی خلیج فارس، واردات کالا به ویژه کالای اساسی در شرایط تحریمی را فرصتی جهت کاهش فشار تورمی و تامین کالا برای شرایط کنونی کشور دانست.

زارع با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور به ویژه در حوزه تجارت مرزی از جنگ ۱۲ روزه و تهاجم رژیم صهیونیستی و جنگ رمضان و استمرار آن تاکنون، همکاری مردم و مسئولین استان و حمایت‌های ویژه اعضای کارگروه ماده ۴ را از عوامل اصلی اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی دانست.

استاندار بوشهر با اشاره به هدف اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مبنی بر تقویت اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزداران، بازگشت منابع حاصل از درآمد این قانون را به عنوان مهم‌ترین مولفه در اجرای صحیح قانون دانست.

وی ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای قانون به برخی از چالش‌های این قانون در استان بوشهر از جمله عدم ساماندهی شناورهای ساخته شده از قبل از ابلاغ قانون و غیر اقتصادی بودن شناورهای کوچک اشاره کرد که باید با فوریت در دستور کار و رفع مشکل شود.

استاندار بوشهر یادآور شد: در همین راستا با توجه به ارائه تحلیل اقتصادی دستورالعمل ساماندهی شناورهای سنتی، مقرر شد همکاری و تسهیل‌گری لازم جهت ساماندهی شناورها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و بزودی ابلاغ شود.