به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جلسه کارگروه ملی اقتصادی تامین کالاهای اساسی در شرایط اضطرار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور وبیناری استانداران استان‌های مرزی کشور اظهار کرد: کشور در شرایط خاصی قرار دارد و یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این جلسات، مدیریت در شرایط بحران است و ناگزیر هستیم راه‌های جایگزین را بررسی و گزینه‌های بهتر را اجرایی کنیم.



وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی در کشور افزود: تاکنون خللی در وحدت و همبستگی مردم ایجاد نشده و همین مولفه مهم موجب شده است که دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند.



استاندار بوشهر در ادامه با تشریح جایگاه مهم استان در اقتصاد ملی اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن کالا از گمرکات استان وارد کشور شده است و با ابلاغ مصوبه هیات محترم دولت در رابطه با تامین کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی، روند ترخیص این کالاها تسهیل شده است و نیز حدود ۲۳۰ هزار تن انواع کالای اساسی از استان بوشهر وارد کشور شده است.



دکتر زارع با اشاره به اهمیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ملوانی ادامه داد: در سال گذشته ۳۵ درصد از کل واردات استان از نظر وزنی و ۴۱ درصد از نظر ارزشی از محل کالای همراه ملوان تأمین شده است که این موضوع علاوه بر تأمین کالا، نقش مهمی در اشتغال‌زایی استان داشته است.



وی احیای اشتغال در بخش تجارت رسمی و تجارت ملوانی از راه‌های جایگزین را یک ضرورت جدی دانست و افزود: تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی، بازاریان و همه کسانی که در زنجیره حمل‌ونقل و توزیع کالا فعال بوده‌اند، در این مدت آسیب دیده‌اند و باید برای حفظ معیشت و اشتغال آنان تدابیر لازم اندیشیده شود.



استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان گفت: بوشهر علاوه بر شناورهای سنتی فایبرگلاس، شناورهای فلزی نیز در اختیار دارد که می‌توانند از خطوط کشتیرانی موجود استفاده کنند. همچنین در صورت بهره‌گیری از شیوه ترانزیت، امکان تسهیل واردات و انتقال کالا از مبادی مختلف نیز فراهم می‌شود.



وی تأکید کرد: گمرکات استان آمادگی دارند با ارائه تسهیلات لازم در حوزه ترانزیت، شرایط را از نظر زمان، هزینه و روند اداری تسهیل کنند.

