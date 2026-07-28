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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ژاپن

تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ژاپن

وزرای امور خارجه کشورمان و ژاپن بر ضرورت ادامه هماهنگی و همکاری مشترک برای رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز، ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز سه‌شنبه در تماس تلفنی، درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه آخرین وضعیت گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی آخرین وضعیت مربوط به روند دیپلماتیک با هدف برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای را برای همتای ژاپنی خود تشریح کرد.

طرفین بر ضرورت تداوم هماهنگی و همکاری مشترک برای رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز، ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تاکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و ژاپن همچنین درباره پیگیری برخی موضوعات کنسولی تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6902191

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