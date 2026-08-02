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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

کشاورزی سنتی در اراضی شیب‌دار دیگر پاسخگوی معیشت مردم نیست

کشاورزی سنتی در اراضی شیب‌دار دیگر پاسخگوی معیشت مردم نیست

گرگان- معاون اقتصادی استاندار گلستان بر ضرورت اصلاح الگوی کشت در مناطق کوهستانی تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت محصولات اقتصادی، درآمد کشاورزان را متحول می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر، صیح یکشنبه در نشست بررسی وضعیت کشت در اراضی شیب‌دار گلستان که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان برگزار شد،اصلاح الگوی کشت در اراضی شیب‌دار را یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان دانست و اظهار کرد: هدایت این اراضی به سمت کشت محصولات با ارزش افزوده بالا، می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد روستاهای کوهستانی استان ایجاد کند.

وی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی، زعفران و گل محمدی، جایگزینی اقتصادی و پایدار برای شیوه‌های سنتی کشت در این مناطق است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند دنبال شود.

وی با اشاره به خرد شدن اراضی کشاورزی در مناطق جنوبی و کوهستانی استان افزود: بخش قابل توجهی از این زمین‌ها به دلیل تقسیم میان وراث و پایین بودن بازده اقتصادی، درآمد مناسبی برای بهره‌برداران ایجاد نمی‌کند و ادامه این روند، توسعه اقتصادی روستاها را با چالش مواجه خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: با تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره ارزش و رونق اقتصاد محلی نیز فراهم می‌شود.

کیان‌مهر از آمادگی استانداری برای حمایت از اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی خبر داد و گفت: همه ظرفیت‌های اجرایی استان و فرمانداران برای اجرای این برنامه‌ها به کار گرفته خواهند شد تا کشاورزان با روش‌های نوین کشت و مدیریت مزارع آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما این است که نتایج آموزش‌ها و برنامه‌های ترویجی در سال زراعی آینده به‌صورت ملموس در افزایش درآمد کشاورزان و بهبود معیشت خانوارهای روستایی نمایان شود.

کد مطلب 6905854

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