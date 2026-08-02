به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، صیح یکشنبه در نشست بررسی وضعیت کشت در اراضی شیبدار گلستان که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان برگزار شد،اصلاح الگوی کشت در اراضی شیبدار را یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان دانست و اظهار کرد: هدایت این اراضی به سمت کشت محصولات با ارزش افزوده بالا، میتواند تحولی جدی در اقتصاد روستاهای کوهستانی استان ایجاد کند.
وی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی، زعفران و گل محمدی، جایگزینی اقتصادی و پایدار برای شیوههای سنتی کشت در این مناطق است و باید با برنامهریزی هدفمند دنبال شود.
وی با اشاره به خرد شدن اراضی کشاورزی در مناطق جنوبی و کوهستانی استان افزود: بخش قابل توجهی از این زمینها به دلیل تقسیم میان وراث و پایین بودن بازده اقتصادی، درآمد مناسبی برای بهرهبرداران ایجاد نمیکند و ادامه این روند، توسعه اقتصادی روستاها را با چالش مواجه خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: با تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره ارزش و رونق اقتصاد محلی نیز فراهم میشود.
کیانمهر از آمادگی استانداری برای حمایت از اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای اجرایی استان و فرمانداران برای اجرای این برنامهها به کار گرفته خواهند شد تا کشاورزان با روشهای نوین کشت و مدیریت مزارع آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما این است که نتایج آموزشها و برنامههای ترویجی در سال زراعی آینده بهصورت ملموس در افزایش درآمد کشاورزان و بهبود معیشت خانوارهای روستایی نمایان شود.
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