به گزارش خبرگزاری مهر، حکمتالله هاشمی گفت: ساعت ۱۳:۳۲ ششم مرداد گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی MG5 به دره در کیلومتر ۸۳ جاده تهم - چورزق، محدوده جاده روستایی کلوچ، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شد. پس از ارزیابی اولیه، مشخص شد این حادثه سه جانباخته دارد.
هاشمی عنوان کرد: نجاتگران هلال احمر یک نفر از جانباختگان را از داخل خودرو رهاسازی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه دو نفر دیگر بر اثر شدت حادثه به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند، عملیات انتقال هر سه جانباخته از دره و منطقه صعبالعبور به کنار جاده انجام شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات، پیکر جانباختگان به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد. و این عملیات امدادی پس از چهار ساعت تلاش نجاتگران در ساعت ۱۷:۳۶ به پایان رسید.
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