هاشمی: پایداری ارتباطات در جنگ، ثمره همدلی مردم و خدمتگزاران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی شامگاه سهشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور نماینده ولیفقیه در استان، استاندار کرمانشاه، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران استانی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و رهبر شهید انقلاب، سلام رئیسجمهور را به مردم استان کرمانشاه ابلاغ کرد.
وی با قدردانی از نقش وحدتآفرین نماینده ولیفقیه در استان، همراهی استاندار، مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی کرمانشاه، این همدلی را زمینهساز اجرای برنامههای توسعهای در استان دانست.
پایداری ارتباطات؛ حاصل همدلی مردم و خدمتگزاران
وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد حوزه ارتباطات در جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: آنچه در این مقطع رقم خورد، حماسه پایداری ارتباطات، استمرار خدمات و افزایش تابآوری زیرساختهای کشور بود که با همافزایی دستگاههای مختلف و همراهی مردم محقق شد.
هاشمی با بیان اینکه مردم، برندگان اصلی این میدان بودند، افزود: امیدواریم بتوانیم خدمتگزاران شایستهای برای مردم نجیب و شریف ایران باشیم.
وی هدف نخست سفر خود به کرمانشاه را بررسی میدانی زیرساختهای ارتباطی اربعین عنوان کرد و گفت: پس از برگزاری نشستهای هماهنگی با استانداران استانهای مرزی، لازم بود از نزدیک روند آمادهسازی زیرساختها بررسی شود تا در صورت وجود موانع، تصمیمهای لازم برای تسریع در اجرای برنامهها اتخاذ شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به سفر اخیر خود به عراق نیز تصریح کرد: در دیدار با وزیر ارتباطات عراق، توافقات مهمی برای ارتقای خدمات رومینگ، توسعه پوشش ارتباطی مسیر اربعین، تقویت زیرساختهای ارتباطی دو کشور و گسترش همکاری شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال حاصل شد.
افتتاح ۲۰۶ پروژه ارتباطی و توسعه اقتصاد دیجیتال
هاشمی دومین محور سفر خود را افتتاح پروژههای ارتباطی استان عنوان کرد و گفت: در این سفر، ۲۰۶ پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرمایهگذاری بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: اجرای این پروژهها نتیجه تعامل و همکاری مناسب میان وزارت ارتباطات و مدیران اجرایی استان است و بدون این همراهی، توسعه زیرساختهای ارتباطی امکانپذیر نبود.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه امروز تقریباً همه خدمات کشور بر بستر شبکههای ارتباطی ارائه میشود، اظهار کرد: از احراز هویت شهروندان و خدمات دولت الکترونیک گرفته تا آموزش، سلامت، بانکداری و پرداختهای الکترونیکی، همگی وابسته به شبکهای پایدار، امن و باکیفیت هستند و تجربه جنگ تحمیلی سوم نیز اهمیت این زیرساختها را بیش از گذشته آشکار کرد.
هاشمی با اشاره به دیدار خود با فعالان اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانشبنیان استان گفت: کرمانشاه از ظرفیتهای ارزشمند علمی و فناورانه برخوردار است و میتواند با اتکا به این توانمندیها، به هاب اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات فنی و مهندسی در تعامل با کشور عراق تبدیل شود.
وی از برنامهریزی برای حضور فعال شرکتهای استان در نمایشگاه الکامپ و همچنین دیدار وزیر ارتباطات عراق با فعالان حوزه فاوا خبر داد و این رویدادها را فرصتی برای توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان استان دانست.
عدالت ارتباطی و توسعه زیرساختهای روستایی
وزیر ارتباطات با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات روستایی اظهار کرد: وزارت ارتباطات موظف است تا پایان برنامه، همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به خدمات ارتباطی باکیفیت متصل کند.
وی با تأکید بر اینکه مناطق زاگرسنشین و کمتر برخوردار در اولویت برنامههای این وزارتخانه قرار دارند، افزود: عدالت ارتباطی نه یک شعار، بلکه محور اصلی برنامههای وزارت ارتباطات است و توسعه ارتباطات روستایی، جادهای و مرزی با جدیت دنبال میشود.
هاشمی همچنین از برنامهریزی برای تقویت پوشش ارتباطی مرز سومار، توسعه فیبر نوری، بهبود پوشش تلفن همراه و رفع مشکلات ناشی از تداخل سیگنالهای مرزی با همکاری طرف عراقی خبر داد.
وزیر ارتباطات اجرای پروژه ملی «جینف» را از دیگر اولویتهای دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه با حمایت استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی، از استانهای پیشرو در اجرای این طرح ملی به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای علمی استان افزود: یکی از هفت پروژه کلان دولت هوشمند کشور با محوریت دانشگاه رازی کرمانشاه در حال اجراست که زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان استان را فراهم خواهد کرد.
هاشمی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و خدمتگزاران استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، بهویژه در شرایطی که کرمانشاه از استانهای هدف حملات دشمن بود، گفت: با وجود همه تهدیدها، خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یافت و این مجاهدتها شایسته قدردانی است.
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