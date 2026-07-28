  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸

شهبازی: دومین ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه به مرز سومار اعزام شد

شهبازی: دومین ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه به مرز سومار اعزام شد

کرمانشاه- مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز بین‌المللی خسروی از اعزام دومین ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کرمانشاه به مرز سومار خبر داد.

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام دومین گروه از ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه به مرز رسمی سومار خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های قرارگاه حمل‌ونقل اربعین و با هدف ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و پاسخگویی به افزایش حجم تردد در روزهای منتهی به اربعین حسینی انجام شده است.

وی با اشاره به افزایش شمار زائران در محورهای منتهی به مرز سومار، افزود: این ناوگان با هدف جابه‌جایی زائران از شهرستان گیلان‌غرب به مرز رسمی سومار و کاهش زمان انتظار مسافران در مسیر اعزام شده تا روند انتقال زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز بین‌المللی خسروی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مجموعه مدیریت حمل‌ونقل، ظرفیت ناوگان عمومی متناسب با میزان تقاضا افزایش یافته و تمامی امکانات برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران در حالت آماده‌باش قرار دارد.

شهبازی با بیان اینکه مدیریت حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات‌رسانی به زائران اربعین است، گفت: تلاش مجموعه قرارگاه حمل‌ونقل بر این است که جابه‌جایی زائران با نظم، سرعت و ایمنی کامل انجام شود تا زائران بدون دغدغه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرز رسمی سومار منتقل شوند.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت ناوگان در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی، بخشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پاسخگویی به رشد تردد زائران است و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای تقویت بیشتر ناوگان نیز پیش‌بینی شده است.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز بین‌المللی خسروی در پایان با قدردانی از تلاش رانندگان، کارکنان و عوامل اجرایی حاضر در قرارگاه حمل‌ونقل اربعین، تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای همه خادمان اربعین است و مجموعه حمل‌ونقل شهرداری کرمانشاه با تمام توان تا پایان موج بازگشت زائران، خدمات‌رسانی مستمر و شبانه‌روزی را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6902298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها