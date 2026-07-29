  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۵

اردن وقوع عملیات موشکی ایران را تأیید کرد

اردن وقوع عملیات موشکی ایران را تأیید کرد

ارتش اردن به عملیات موشکی ایران علیه پایگاه آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اردن وقوع حملات موشکی ایران را تأیید کرد و در عین حال مانند همیشه مدعی شد که موفق شده 5 موشک شلیک شده را رهگیری کند.

شب گذشته منابع رسانه ای از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در اردن خبر دادند.

پایگاه خبری اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: ایران موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن شلیک کرد.

ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا نیز مانند همیشه ادعا کرد که تمامی موشک‌های شلیک شده ایران به اردن را رهگیری و منهدم کرد.

این ادعا در حملات پیشین نیز بیان شده اما هربار با انتشار تصاویر ماهواره‌ای یا تلفات نظامیان، دروغ بودن آن‌ها فاش شده است.

بامداد امروز فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.

کد مطلب 6902376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لبیک IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      1 0
      پاسخ
      امریکایی ها ی خبیث و کثیف مثل همیشه غلط اضافی میکنن و مجبورن دروغ بگویند چون در دنیا آبرویی ندارند لعنت بر امریکا
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      1 0
      پاسخ
      دمتون گرم بزنید نابودشان کنید
    • اوستا IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      1 0
      پاسخ
      مگه آتش بس نبود آیا دوباره جنگ شروع شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها