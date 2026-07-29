اردن وقوع عملیات موشکی ایران را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اردن وقوع حملات موشکی ایران را تأیید کرد و در عین حال مانند همیشه مدعی شد که موفق شده 5 موشک شلیک شده را رهگیری کند.

شب گذشته منابع رسانه ای از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در اردن خبر دادند.

پایگاه خبری اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: ایران موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن شلیک کرد.



ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا نیز مانند همیشه ادعا کرد که تمامی موشک‌های شلیک شده ایران به اردن را رهگیری و منهدم کرد.



این ادعا در حملات پیشین نیز بیان شده اما هربار با انتشار تصاویر ماهواره‌ای یا تلفات نظامیان، دروغ بودن آن‌ها فاش شده است.

بامداد امروز فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.