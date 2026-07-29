جریمه ۷ میلیارد ریالی مالک انبار لوازم آرایشی قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان، پرونده نگهداری ۵ هزار و ۶۸۵ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ریالی ۷ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال را مورد رسیدگی قانونی قرار داد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک گمرکی معتبر از سوی متهم و با توجه به نحوه کشف محموله، اتهام قاچاق را محرز و مسجل دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: براساس رای صادر شده از سوی شعبه چهارم متخلف علاوه بر ضبط همه کالاهای کشف‌شده به نفع دولت، به پرداخت ۷ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کل کالاهای مکشوفه محکوم شد.

محمدی در خصوص نحوه شناسایی این محموله قاچاق خاطرنشان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در جریان بازرسی و پایش ماموریتی خود از انبار یک واحد صنفی این کالاهای فاقد مجوز را کشف و ضبط کرده و پس از تشکیل پرونده تخلف، آن را جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.