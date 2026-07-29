به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، همزمان با افتتاح پروژه‌های توسعه ارتباطی ایرانسل در استان کرمانشاه در ۶ مردادماه ۱۴۰۵، ظرفیت شبکه نسل پنجم این اپراتور در مرکز استان افزایش یافت و روستاهای خان‌جمال پناهی و خان‌جمال زمانی در بخش مرکزی شهرستان سنقر به شبکه ارتباطی پایدار متصل شد.

مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در استان کرمانشاه، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه استان و امام جمعه کرمانشاه، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)،دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و مدیران ایرانسل، در قالب جلسه شورای اداری استان کرمانشاه، در محل استانداری برگزار شد.

در این مراسم، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایرانسل در استان کرمانشاه شامل افتتاح سایت نسل پنجم ارتباطی ( 5G) در شهر کرمانشاه واقع در شهرک ظفر و بهره‌برداری از سایت ارتباطی روستایی در روستای خانجمال پناهی در بخش مرکزی شهرستان سنقر کرمانشاه، با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی، به نمایندگی از سایر پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در استان، به بهره‌برداری رسید.

در جریان این مراسم، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در استان کرمانشاه توسط مهندس مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، ارتباط آنلاین با محل اجرای پروژه‌ها برقرار و افتتاح رسمی این طرح‌ها انجام شد.

افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر کرمانشاه

در این مراسم، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل واقع در شهرک ظفر، هفتمین سایت نسل پنجم ارتباطی شهر کرمانشاه، با اعتباری معادل ۲۹۵ میلیارد ریال، به طور رسمی افتتاح شد.

با بهره‌برداری از این سایت، ظرفیت شبکه نسل پنجم ایرانسل در شهر کرمانشاه افزایش یافته و امکان ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت، کاهش تأخیر شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی به کاربران و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین، بیش از پیش فراهم شده است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مردادماه ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد. پس از آن نیز سایت‌های نسل پنج، یکی پس از دیگری، در شهرهای مختلف ایران راه‌اندازی شدند.

در دی‌ماه ۱۴۰۲، ایرانسل، از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد. در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه 5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling» ایرانسل، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، سایت ارتباطی 5G ایرانسل واقع در شهر رشت، با دستیابی به رکورد سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه، به طور رسمی در حضور وزیر ارتباطات و استاندار گیلان، افتتاح شد.

پیش از این، روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، با حضور قائم‌مقام وزیر ارتباطات، از پوشش کامل اینترنت نسل پنجم در شهر بابل رونمایی و بدین ترتیب بابل به عنوان نخستین «شهر تمام 5G» ایران، توسط ایرانسل معرفی شد.

شبکه نسل پنجم ایرانسل، علاوه بر ارائه اینترنت پرسرعت، بستر توسعه خدمات نوین دیجیتال، صنایع هوشمند، سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین، شهرهای هوشمند و تحول دیجیتال را در بخش‌های مختلف کشور فراهم کرده و توسعه آن همچنان با سرعت ادامه دارد.

افتتاح سایت ارتباطی روستایی در شهرستان سنقر

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، سایت ارتباطی ایرانسل برای پوشش دو روستای خان‌جمال پناهی و خان‌جمال زمانی واقع در دهستان باوله، بخش مرکزی سنقر در استان کرمانشاه، به صورت آنلاین به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۵ میلیارد ریال از محل منابع طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO) اجرا شده و امکان دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی را برای ساکنان این مناطق فراهم کرده است.

با راه‌اندازی این سایت ارتباطی، ۱۰۳ خانوار با جمعیت ۳۴۷ نفر، تحت پوشش شبکه ارتباطی ایرانسل قرار گرفته‌اند و امکان بهره‌مندی از خدمات ارتباطی باکیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت، با هدف کاهش شکاف دیجیتال، تحقق عدالت ارتباطی، برای ساکنان این مناطق فراهم شده است.

ایرانسل با هدف توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پرسرعت، هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است؛ آماری که در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد رسیده و در بسیاری از شهرها و مناطق دیگر نیز نزدیک به این میزان است. توسعه مستمر فناوری نسل پنجم، گسترش پوشش شبکه در مناطق شهری و روستایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، همچنان از مهم‌ترین برنامه‌های اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مشترکان و حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌رود.