به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسلام‌آباد غرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: قرآن کریم در آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» حیات جامعه را در اجرای قصاص می‌داند و اگر جامعه‌ای بخواهد حیات، عزت و امنیت خود را حفظ کند، باید در برابر خون‌های به ناحق ریخته شده بی‌تفاوت نباشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ابعاد مراسم تشییع «امام شهید» غلبه گفتمان قصاص در افکار عمومی مردم بود، افزود: گفتمان‌سازی یعنی تبدیل یک معرفت و مطالبه به خواست عمومی جامعه از طریق تبلیغ، رسانه و گفت‌وگوی مستقیم و امروز مطالبه قصاص خون «امام شهید» به مطالبه مشترک ملت‌های آزاده تبدیل شده است.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با اشاره به حضور گسترده مردم ایران، عراق، لبنان، پاکستان و دیگر کشورها در مراسم تشییع، تصریح کرد: بر اساس آمار اعلام شده، تنها در ایران و عراق ده‌ها میلیون نفر در آیین‌های وداع و تشییع حضور یافتند و دولت عراق نیز از حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر در مراسم این کشور خبر داد که این حضور گسترده، نخستین گام در مسیر خون‌خواهی و انتقام از عاملان این جنایت است.

حجت‌الاسلام زارعی ادامه داد: جامعه‌ای که در برابر خون مظلوم سکوت کند، راه را برای تکرار جنایت هموار کرده است و اگر امروز ملت‌ها بر خون‌خواهی تأکید دارند، هدف جلوگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی و دفاع از عزت و امنیت امت اسلامی است.

وی با استناد به آیه «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا» اظهار کرد: این آیه تنها مجوز قصاص نیست، بلکه مسئولیتی الهی برای زنده نگه داشتن راه مظلوم، جلوگیری از فراموش شدن آرمان‌های او و استمرار مسیر حق است.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با اشاره به جایگاه «امام شهید» در میان ملت‌های مسلمان، گفت: ایشان تنها رهبر یک ملت نبود، بلکه امید صدها میلیون انسان آزاده در جهان به شمار می‌رفت و امروز همه این ملت‌ها خود را وارث خون او و مسئول مطالبه انتقام این خون پاک می‌دانند.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع، خاطرنشان کرد: مردم عراق با شکوهی کم‌نظیر عشق و ارادت خود را به «امام شهید» نشان دادند و حتی عشایر این کشور خواستار دفن پیکر مطهر ایشان در عراق بودند که این صحنه‌ها بیانگر عمق پیوند ملت‌های منطقه با رهبر شهید امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام زارعی افزود: اگر امکان انتقال پیکر مطهر به کشورهایی همچون پاکستان، لبنان، یمن، مصر یا حتی کشورهای اروپایی و آمریکا وجود داشت، ملت‌های این کشورها نیز با حضور گسترده خود ارادتشان را به این رهبر شهید نشان می‌دادند.

وی تأکید کرد: حضور بین‌المللی مردم در مراسم تشییع پایان یک احساس نبود، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ برای همه مسلمانان و آزادگان جهان است و هر فرد باید متناسب با توانایی خود در مسیر خون‌خواهی و زنده نگه داشتن آرمان‌های «امام شهید» نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب گفت: عالمان با جهاد تبیین، نویسندگان با قلم، هنرمندان با هنر، شاعران، مداحان، فیلم‌سازان و مسئولان با خدمت صادقانه به مردم می‌توانند در این مسیر ایفای نقش کنند و اجازه ندهند خون شهدا به فراموشی سپرده شود.

حجت‌الاسلام زارعی با مقایسه استمرار خون‌خواهی «امام شهید» با نهضت عاشورا اظهار کرد: همان‌گونه که خون حضرت سیدالشهدا (ع) منشأ شکل‌گیری جریان‌های خون‌خواهی و استمرار نهضت حق شد، خون «امام شهید» نیز خاموش نخواهد شد و به حرکت بزرگ امت اسلامی تا تحقق وعده الهی استمرار خواهد یافت.

وی با اشاره به شباهت‌های میان حوادث اخیر و واقعه عاشورا افزود: همان‌گونه که در کربلا تمام جبهه باطل در برابر جبهه حق قرار گرفت، امروز نیز جبهه استکبار جهانی در برابر ملت‌های مقاومت ایستاده است و همان‌گونه که یاران امام حسین (ع) در کنار ایشان به شهادت رسیدند، فرماندهان مقاومت نیز در کنار رهبر خود به شهادت رسیدند.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با بیان اینکه عاملان این جنایت باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، اظهار کرد: عاملان نظامی، امنیتی و سیاسی این جنایت باید در برابر خون‌های به ناحق ریخته شده پاسخگو باشند و ملت‌های مسلمان هرگز این جنایت را فراموش نخواهند کرد.

حجت‌الاسلام زارعی همچنین با قدردانی از حضور مردم اسلام‌آباد غرب در مراسم‌های مختلف چهار ماه گذشته، از همراهی اقشار مختلف مردم، مسئولان، نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، روحانیت، اصحاب رسانه و مجموعه شورای اداری شهرستان تقدیر کرد.