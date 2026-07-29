پیرصالحی: برخی کمبودهای دارویی حاصل تجویز خارج از فهرست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با تشریح دلایل برخی کمبودهای اعلام‌شده در حوزه دارو اظهار کرد: بخشی از آنچه به عنوان کمبود دارو مطرح می‌شود، ناشی از درخواست برای برندهای خاص خارجی است. در بسیاری از موارد، داروهای تولید داخل یا محصولات وارداتی با مواد اولیه معتبر در بازار موجود است، اما برخی بیماران یا تجویزکنندگان صرفاً خواهان نمونه‌های اروپایی یا آمریکایی هستند. در چنین شرایطی، نبود یک برند مشخص را نمی‌توان به معنای کمبود واقعی دارو دانست.

وی با اشاره به تجویز برخی داروهای خارج از فهرست رسمی کشور افزود: قانون‌گذار تجویز داروهای خارج از فهرست را جز در موارد خاص مجاز ندانسته است، اما در برخی موارد داروهای بسیار جدید و گران‌قیمتی تجویز می‌شوند که حتی در کشورهای تولیدکننده نیز مطالعات مربوط به اثربخشی و ایمنی آنها هنوز به‌طور کامل نهایی نشده است. این موضوع نیز در شکل‌گیری برخی کمبودهای ظاهری در بازار دارویی مؤثر است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر برنامه‌ریزی برای حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو گفت: مسیرهای جایگزین برای واردات مواد اولیه و دارو پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز محدودیت‌های جدید، روند تأمین کشور دچار اختلال نشود.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف دارو خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی برای اطلاع‌رسانی وضعیت کمبودهای دارویی در سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک در حال اجراست تا پزشکان هنگام تجویز، از وضعیت موجودی داروها آگاه باشند و در صورت نیاز از داروهای جایگزین استفاده کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین ارز، واردات مواد اولیه، مدیریت ذخایر راهبردی و همکاری دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود با تداوم این اقدامات، وضعیت کمبودهای دارویی در ماه آینده نسبت به شرایط فعلی بهبود یافته و تعداد اقلام دارای کمبود کاهش یابد.