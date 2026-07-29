به گزارش خبرگزاری مهر ، سرگرد حجت الله عطایی از بازگرداندن وجه یکی از شهروندان که با ترفند پیامک جعلی برنده شدن در قرعهکشی مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود، توسط پلیس فتا خبر داد.
فرمانده انتظامی فاروج تصریح کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بررسیها نشان داد مالباخته پس از دریافت پیامک جعلی برنده شدن در قرعهکشی و تماس با شماره اعلامشده، با وعده تحویل یک دستگاه خودرو و به بهانه خرید از اسپانسر، در دو مرحله مبلغ ۲۵ میلیون تومان به حساب کلاهبرداران واریز کرده است، افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی، حسابهای مقصد را شناسایی و وجه برداشتشده را به حساب مالباخته بازگرداندند.
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