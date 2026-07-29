موکب اوقاف قزوین در نجف روزانه پذیرای بیش از ۵ هزار زائر اربعین است

حجت الاسلام میثم عباسپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت موکب ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در ایام اربعین اظهار کرد: موکب حضرت سیدالشهدا (ع) ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با بهرهگیری از ظرفیت موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی استان، از دهم ماه صفر فعالیت خود را در شهر مقدس نجف آغاز کرده است.
وی افزود: این موکب با حضور ۱۵۰ خادم، در محل حسینیه امام رضا (ع) مستقر شده و روزانه امکان اسکان بیش از پنج هزار زائر اربعین حسینی را فراهم کرده است.
مسئول موکب اوقاف استان قزوین بیان کرد: علاوه بر خدمات اسکان، برنامههای فرهنگی، مذهبی و پذیرایی نیز برای زائران پیشبینی شده و تلاش میشود خدماتی شایسته به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.
عباسپور با اشاره به استمرار فعالیت این موکب گفت: خدماترسانی موکب تا چهار روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت و زائران در این مدت از امکانات رفاهی، فرهنگی و مذهبی بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین از حضور خانوادههای معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه در این موکب خبر داد و افزود: امشب افتخار میزبانی از خانوادههای معظم شهدا را در حسینیه امام رضا (ع) داریم.
مسئول موکب اوقاف استان قزوین خاطرنشان کرد: ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان علاوه بر راهاندازی این موکب، از دیگر مواکب استان قزوین مستقر در نجف، کربلا و سامرا نیز حمایت کرده و بخشی از نیازهای آنان را تأمین کرده است.
عباسپور ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی همه مواکب، خدمات مطلوبی به زائران اربعین حسینی ارائه شود و این خدمترسانی جلوهای از فرهنگ وقف و مشارکت مردمی در مسیر نهضت حسینی باشد.
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