زائران با سامانه هوشمند «هم موکب» دغدغه اسکان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، «سامانه هم موکب» با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای ارائه خدمات به زائران، موکب‌داران، خادمان و عوامل اجرایی اربعین طراحی و راه‌اندازی شده است؛ سامانه‌ای هوشمند که با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری، فرآیندهای خدمت‌رسانی را ساده‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

زائران می توانند پیش از عزیمت به سفر معنوی اربعین از طریق این اپلیکیشن حضور خود در موکب ها را ثبت کرده و از خدمات موکب ها در شهرهای زیارتی بهره مند شود. همچنین امکان ثبت نام موکبداران نیز فراهم شده است و اپلیکیشن این امکان را می دهد تا موکبداران با ثبت خدمات و امکانات خود بتوانند خدمات بهتر و مناسب تری در بازه های زمانی مختلف را به زائران ارائه کنند.

زائران برای دریافت خدمات می توانند به لینک https://mokeb.ismc.ir مراجعه کنند.