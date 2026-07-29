«کتاب؛ همسفر مسیر نور»؛ روایت حضور فرهنگ در گذرگاه اربعین باشماق

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مرز باشماق مریوان این روزها به یکی از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی تبدیل شده است؛ مسیری که در کنار خدمات رفاهی، امدادی، درمانی و پذیرایی، رنگ و بوی فرهنگی نیز به خود گرفته و کتاب در میان خیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جایگاهی ویژه پیدا کرده است.

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی کردستان، با برپایی «موکب کتاب اربعین» تلاش کرده است تا ظرفیت معنوی این رویداد بزرگ را به بستری برای ترویج فرهنگ مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی تبدیل کند.

این موکب با شعار «کتاب؛ همسفر مسیر نور» از سوم تا سیزدهم مردادماه ۱۴۰۵ در مرز بین‌المللی باشماق فعالیت دارد و با اجرای برنامه‌های متنوع، میزبان زائران ایرانی و خارجی اربعین حسینی است.

برپایی این موکب، روایتی متفاوت از خدمت‌رسانی در ایام اربعین است؛ روایتی که در آن کتاب به عنوان همراه مسیر معرفت، در کنار زائران قرار گرفته و تلاش می‌شود لحظاتی فرهنگی و ماندگار برای خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان رقم بخورد.

باشماق؛ میعادگاه خدمت فرهنگی به زائران اربعین

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین حسینی تنها یک رویداد مذهبی و آیینی نیست، بلکه به عنوان یک حرکت عظیم فرهنگی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای انتقال مفاهیم ارزشمند دینی، اخلاقی و اجتماعی دارد، بر همین اساس، نهادهای فرهنگی نیز تلاش می‌کنند با حضور در این مسیر، سهمی در ارتقای سطح معرفتی و فرهنگی این اجتماع عظیم داشته باشند.

معصومه حسنی خونسار بیان کرد: «موکب کتاب اربعین» در مرز باشماق با همین نگاه راه‌اندازی شده است تا خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای را در کنار دیگر خدمات ارائه‌شده به زائران عرضه کند.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر ارائه خدمات این موکب به زائران چگونه است، یادآور شد: معرفی و عرضه کتاب‌های مرتبط با فرهنگ عاشورا، اهدای کتاب، توزیع بسته‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های ترویجی کتابخوانی و معرفی منابع مطالعاتی از جمله برنامه‌هایی است که در این موکب اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این موکب برنامه‌هایی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود که از جمله آن می‌توان به تجدید بیعت با آرمان‌های شهدای جنگ رمضان، بیعت با رهبر معظم انقلاب و اجرای پویش «به نیابت از شهید در طریق کربلا» اشاره کرد.

روایت کتاب‌هایی که در مسیر کربلا ورق می‌خورند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان یادآور شد: حضور کتاب در مسیر اربعین، فرصتی برای معرفی آثار ارزشمند فرهنگی و دینی به زائرانی است که از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر راهی عتبات عالیات شده‌اند.

وی گفت: در این موکب، تلاش شده است کتاب‌هایی متناسب با فضای معنوی اربعین در اختیار مخاطبان قرار گیرد تا زائران بتوانند علاوه بر تجربه زیارت و حضور در این حرکت عظیم، با منابع مطالعاتی مرتبط با سیره اهل بیت (ع)، فرهنگ عاشورا و تاریخ نهضت حسینی نیز آشنا شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان اظهار کرد: اربعین حسینی یک فرصت ارزشمند برای فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی است و کتابخانه‌های عمومی تلاش می‌کنند از این ظرفیت برای گسترش فرهنگ مطالعه بهره بگیرند و «موکب کتاب اربعین» با هدف ارائه خدمات فرهنگی به زائران و ایجاد فضایی برای انس بیشتر مردم با کتاب و مطالعه در مرز باشماق برپا شده است.

وی ادامه داد: شعار این موکب، «کتاب؛ همسفر مسیر نور» انتخاب شده تا نشان دهد کتاب می‌تواند در کنار زائران، همراهی برای افزایش آگاهی، معرفت و شناخت بیشتر نسبت به فرهنگ عاشورا باشد.

حسنی خونسار با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در این موکب بیان کرد: معرفی کتاب‌های عاشورایی، اهدای کتاب، توزیع بسته‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های ترویجی از جمله اقداماتی است که برای زائران پیش‌بینی شده است.

وی افزود: حضور فرهنگی در مسیر اربعین تنها به ارائه خدمات محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای ارتباط بیشتر مردم با کتاب، مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی است و امیدواریم این حرکت بتواند زمینه انس بیشتر جامعه با کتاب را فراهم کند.

کودکان و نوجوانان؛ مهمانان ویژه موکب کتاب

وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای. کودکان زائر در این موکب مدنظر است، ادامه داد: یکی از بخش‌های مورد توجه در «موکب کتاب اربعین»، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان است؛ چراکه خانواده‌های بسیاری در مسیر اربعین حضور دارند و ایجاد فضای فرهنگی برای نسل آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: در این بخش، برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، نقاشی، رنگ‌آمیزی، نقاشی روی صورت و فعالیت‌های هنری و فرهنگی اجرا می‌شود که با استقبال زائران به ویژه کودکان همراه شده است.

حسنی خونسار بیان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد لحظاتی شاد و فرهنگی برای کودکان، تلاش دارد مفاهیم مرتبط با فرهنگ عاشورا و ارزش‌های دینی را در قالب‌های جذاب و متناسب با گروه سنی آنان منتقل کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به اهمیت توجه به کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی گفت: نسل آینده باید از مسیرهای مختلف با فرهنگ مطالعه و ارزش‌های دینی آشنا شود و برنامه‌های فرهنگی اربعین فرصت مناسبی برای تحقق این هدف است.

وی اضافه کرد: برنامه‌های کودک و نوجوان در موکب کتاب با هدف ایجاد خاطره‌ای ماندگار از سفر اربعین و تقویت ارتباط این نسل با کتاب و فعالیت‌های فرهنگی طراحی شده است.

تداوم فعالیت موکب تا پایان ایام اربعین

وی با اشاره به اینکه موکب کتاب اربعین طی روزهای اخیر با حضور مسئولان، فعالان فرهنگی و زائران مورد بازدید قرار گرفته و فعالیت‌های آن تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت،خاطر نشان کرد: این موکب نمادی از حضور فعال مجموعه‌های فرهنگی استان کردستان در خدمت‌رسانی به زائران حسینی است؛ حضوری که تلاش می‌کند در کنار خدمات معمول، نیازهای فرهنگی و معرفتی زائران را نیز مورد توجه قرار دهد.

حسنی خونسار با تأکید بر ادامه فعالیت‌های فرهنگی این موکب اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی به عنوان یکی از نهادهای متولی فرهنگ عمومی، خود را موظف می‌دانند در مناسبت‌های مهم ملی و مذهبی حضور داشته باشند و خدمات فرهنگی را به مردم ارائه دهند.

وی افزود: همکاری دستگاه‌های فرهنگی استان در برپایی این موکب نشان‌دهنده هم‌افزایی برای توسعه برنامه‌های فرهنگی است و امیدواریم این تجربه در سال‌های آینده نیز با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

مرز باشماق در ایام اربعین، صحنه‌ای از همدلی و خدمت است؛ جایی که هر مجموعه‌ای با توان خود در مسیر خدمت به زائران گام برمی‌دارد. در این میان، «موکب کتاب اربعین» روایتگر نقش فرهنگ در این حرکت بزرگ معنوی است؛ جایی که کتاب نیز همچون زائران، راهی مسیر نور شده است.